Japan: Während die Regierung bremst, gibt die Bahn Gas

In Japan nimmt der Druck auf die konservative Regierung, gleichgeschlechtliche Paare rechtlich anzuerkennen und die Ehe für sie zu öffnen, deutlich zu. Mittlerweile haben selbst Privatunternehmen verstanden, dass Vielfalt

Im September 2024 haben vier weitere Präfekturen mit insgesamt sieben Millionen Einwohner*innen – Fukushima, Yamaguchi, Niigata und Shima – begonnen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu registrieren. Die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in inzwischen 30 von 46 Präfekturen zeigt, dass das Thema breiten Rückhalt in der Bevölkerung findet. Mehr als zwei Drittel der japanischen Bevölkerung lebt in einer Präfektur, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkennt. Umfragen belegen zudem, dass die Mehrheit der Japaner*innen für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist. Dennoch weigert sich die konservative japanische Regierung, die Ehe zu öffnen.

Bahnbetreiber weitet Leistungen auf gleichgeschlechtliche Partner*innen aus

Indes plant Central Japan Railway, auch bekannt als JR Central, The Japan Times zufolge, die Leistungen der Ehegattenfürsorge auf Mitarbeiter*innen mit gleichgeschlechtlichen Partner*innen auszuweiten, die denen für heterosexuelle Paare fast entsprechen. Bereits seit dem Jahr 2000 behandelt der Bahnbetreiber JR Central die Partner*innen ihrer Belegschaft in faktischen Ehen wie ihre Ehepartner*innen.

Ab Juli nächsten Jahres sollen Mitarbeiter*innen von Central Japan Railway mit gleichgeschlechtlichen Partner*innen Anspruch auf die meisten Ehegattenleistungen haben, wie etwa Geld als Hochzeitsgeschenk und Zulagen, wenn sie getrennt von ihrem*r Partner*in leben. Zudem haben sie die Möglichkeit, in Firmenwohnungen für Familien zu wohnen, berichtet The Japan Times weiter.

Der Schritt des Bahnbetreibers folgt auf die Verabschiedung eines Gesetzes zur Förderung des Verständnisses für sexuelle Minderheiten im Juni 2023 und soll den Respekt des Unternehmens für Vielfalt demonstrieren.