Japanischer Politiker befürchtet Aussterben der Bevölkerung wegen Queers

Ein Abgeordneter aus einem Bezirk im Norden von Tokio geriet unter Beschuss, weil er gesagt hatte, sein Bezirk würde „zugrunde gehen“, wenn die Rechte sexueller Minderheiten gesetzlich geschützt würden.

Japans Geburtenzahlen sinken: Im Jahr 2019 lag die Geburtenziffer pro Frau bei 1,36 (im Vergleich zu 1,54 Kinder pro Frau in Deutschland). Das ist der stärkste Rückgang seit drei Jahrzehnten und der niedrigste Wert seit 1899.

Für einen lokalen Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDP) sind sexuelle Minderheiten indirekt dafür verantwortlich. Die Rechte von LGBTIQ*-Personen sollen nicht geschützt werden, da sie schlechte Geburtenraten verursachen, sagte Masateru Shiraishi, Vorsitzender des Wohlfahrtsausschusses der Bezirksversammlung von Adachi-ku, einer im nördlichen Teil von Tokio gelegenen Gemeinde, am 25. September auf der Vollversammlung des Wohlfahrtsausschusses.

× 【足立区議会 第3回定例会(2日目) 2020年9月25日午後1時】

※一般質問 #白石正輝 (自由民主党)



・BとTは仕方ない

・子孫繁栄を基本に考えるべき

・全員LやGになったら足立区は滅ぶ



蔑称を使いながら同性愛者を流行り病扱い。

ある意味、杉田水脈よりひどい(閲覧超注意)。 pic.twitter.com/mk0Xsfdr9a — シゲ (@monadpride) 2. Oktober 2020 „[W]enn alle japanischen Frauen lesbisch oder alle japanischen Männer schwul wären, glauben Sie dann, dass die nächste Generation von Menschen geboren wird? Wir würden keine Bewohner mehr haben, weil das bedeutet, dass es keine Kinder geben wird.“

Laut Japan Times kam seine Bemerkung zustande, als die Mitglieder des Wohlfahrtausschusses darüber diskutierten, wie man Kindern in der Schule etwas über die Geburt und die Erziehung von Kindern beibringen kann.

Auf Nachfrage erklärte Shiraishi der japanischen Tageszeitung Mainichi Shimbun, er habe „nicht die Absicht, in das Leben von jemandem einzugreifen, der lesbisch oder schwul ist“, fügte aber dennoch hinzu: „Heiraten, Kinder haben und sie auf normale Weise großziehen, ist sehr wichtig für die Menschen.“ Es sei entscheidet, so der 78-jährige, Schüler*innen an Schulen die ‚richtigen‘ Ansichten zu vermitteln, denn

„[w]enn LGBT-Leute auf exzessive Weise in den Mittelpunkt gerückt werden, so werden Kinder zukünftig den Sinn für die Geburt und Erziehung ihrer Kinder verlieren“.

Ein anderes Mitglied der LDP, Mio Sugita, hatte vor zwei Jahren die queere Community mit einer ähnlichen Aussage vor den Kopf gestoßen. Wie das Nachrichtenmagazin Sumikai berichtete, hatte Sugita in einem Zeitschriftenartikel gleichgeschlechtliche Paare als unproduktiv für die Gesellschaft bezeichnet, da sie keinen Nachwuchs bekommen können. Deshalb, so Sugita, hätten diese Paare auch keine öffentliche Unterstützung verdient.

Protestwelle und Disziplinarmaßnahmen

Shiraishis Äußerungen lösten eine öffentliche Protestwelle in Japan aus. Yuichi Kamiya, Generalsekretär eines Tokioter LGBTIQ*-Rechtsverbands, der sich für ein gesetzliches Verbot von Diskriminierung sexueller Minderheiten in Japan einsetzt, entgegnete, dass in den Mitgliedsländern der Europäischen Union auch Antidiskriminierungsgesetze für Queers erlassen wurden, was keine Auswirkungen auf die Geburtenraten gehabt habe. „Die LGBT-Bevölkerung nimmt nicht aufgrund von Bildung zu oder ab“, sagte Kamiya. Er forderte Shiraishi auf, seinen Kommentar zu korrigieren. Für jemanden im öffentlichen Dienst sei es äußerst problematisch, solche Ansichten zu haben.

Das findet selbst Shiraishis Partei, die LDP. Tadashi Kaneda, Generalsekretär der LDP-Fraktion in Adachi, sagte, die Äußerungen seines Kollegen seien „übertrieben“ und könnten zu Missverständnissen führen. Die Partei berät nun, ob gegen Shiraishi Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden.