Spektakulärer Mormonen-Austritt und Geldsegen für „Equality Utah“

„Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben.“ Warum der reichste Mensch Utahs Jesu Worte aus Matthäus 19,25 umsetzen will, aber gleichzeitig die Kirche verlässt, die sich immerhin namentlich auf den biblischen Sohn Gottes beruft: die Mormonenkirche „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ (HLT).

Jeff T. Green ist 44 Jahre alt und gilt mit seinem geschätzten Vermögen von rund fünf Milliarden US-Dollar als der derzeit reichste gebürtige Utaher. Wie ungefähr 62 Prozent der Bevölkerung des US-Bundesstaates, wuchs Green im Glauben der Mormomen auf und diente in jungen Jahren als Missionar für die HLT-Kirche in der „California Ventura Mission“.

Rund zwanzig Jahre und zwei erfolgreiche Unternehmensgründungen später verfasste Green zusammen mit elf Brüdern und einem Freund am 20. Dezember 2021 einen formellen Austrittsbrief an das Oberhaupt der HLT, Präsident Russell M. Nelson und veröffentlichte ihn zusammen mit dem Versprechen, zu Lebzeiten oder mit seinem Ableben 90 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Das berichtet „The Salt Lake Tribune“ in einer ausführlichen Story.

Schwere Vorwürfe gegen reiche Kirche

„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.“ (Matthäus 19,24)

Auch dieses in den Evangelien Jesu zugeschriebene Gleichnis dürfte Jeff T. Green demnach in seiner Kindheit und Jugend viele Male von den Kanzeln und in den Schulen der HLT-Kirche gehört haben. Es mag die Verbitterung und Anklage erklären, mit der er als steinreicher Mann eine der wohlhabendsten christlichen Organisationen der Welt frontal und öffentlich angreift. In seinem Brief an den Präsidenten der HTL-Kirche, schreibt Green, die Organisation habe

„mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten angehäuft, die alle aus der Witwenmilbe1 stammen, und Immobilien- und die weniger liquiden Vermögenswerte nicht einschließt. Dieses Geld kommt von Leuten, die oft arm sind und von ganzem Herzen glauben, dass Sie den Willen Jesu repräsentieren. Sie geben und erwarten die Segnungen des Himmels. {...} Stattdessen hat die Kirche meiner Meinung nach ihre Mitglieder und ihr Bedürfnis nach Hoffnung ausgenutzt, um Tempel zu bauen, Einkaufszentren und Rinderfarmen zu bauen, Investmentfonds von Ensign Peak Advisors2 zu finanzieren und hypothekenbesicherte Wertpapiere zu besitzen, anstelle menschliches Leiden innerhalb oder außerhalb der Kirche zu lindern.“

Aber nicht nur Leid zu lindern habe die Mormonenkirche versäumt, sie habe in ihrer Geschichte und aktuell sogar zu dessen Mehrung beigetragen:

„Ich glaube, dass die Kirche aktiv und fortwährend Schaden in der Welt anrichtet. ... Die Kirchenleitung ist in Bezug auf ihre Geschichte, ihre Finanzen und ihre Fürsprache nicht ehrlich. Ich glaube, dass die Mormonenkirche den weltweiten Fortschritt in den Bereichen Frauenrechte, Bürgerrechte und Rassengleichheit sowie LGBTQ+-Rechte behindert hat.“

Erste große Spende für Utahs LGBTIQ*-Bewegung

Um seinen Anspruch, durch die HTL-Kirche entstandenen Schaden wieder gut machen zu wollen, gerecht zu werden, spendete die Familienstiftung Greens zusammen mit dem Austrittsschreiben als erstes 600.000 US-Dollar an „Equality Utah“. Davon werde „fast die Hälfte der Mittel in ein neues Stipendienprogramm fließen {...}, um LGBTQ+-Studenten in Utah zu helfen“. Auch denjenigen unter ihnen, die „die BYU {Brigham Young University} möglicherweise verlassen müssen oder wollen“, so Jeff T. Green. Er selbst studierte an der 1875 durch HTL-Präsident Brigham Young gegründeten Privatuniversität, die regelmäßig als eine der LGBTIQ*-unfreundlichsten Schulen der Vereinigten Staaten eingestuft wird.

„Wir haben diese Investition groß und öffentlich gemacht, um die Botschaft zu senden, dass Equality Utah nirgendwo hinführt. Es ist meine Hoffnung und die meiner Stiftung, dass dies der erste von vielen Beiträgen zu Equality Utah ist.“ Jeff T. Green

Green lebt von seiner Frau geschieden, das Paar hat drei Kinder.

1Witwenmilbe: Kleine Kirchenspende armer Mitglieder nach Gleichnis Jesu aus Markus 12,43