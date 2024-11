Video 🎥 Jussie Smollett ist frei!

Smollett, der in einem fr√ľheren Verfahren zu den Vorw√ľrfen bereits eine Geldstrafe gezahlt hatte, k√∂nne nicht zum zweiten Mal verurteilt werden, entschied das Oberste Gericht im Bundesstaat Illinois am Donnerstag. Der Richterspruch:¬†

‚ÄěWir heben daher die Verurteilung des Angeklagten auf.‚ÄĚ

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Der Vorwurf  

Dem schwulen schwarzen Schauspieler wurde vorgeworfen, eine rassistische¬†und homophobe Attacke gegen ihn inszeniert zu haben. Smollet hatte 2019¬†berichtet, er sei nachts in Chicago auf offener Stra√üe von zwei Maskierten¬†angegriffen und beleidigt worden. Die Angreifer h√§tten ihm unter anderem einen¬†Strick um den Hals gelegt. Rasch wurden Zweifel an Smolletts Darstellung laut. Nach √úberzeugung der Polizei soll der Schauspieler zwei Bekannte mit dem vorget√§uschten Angriff beauftragt haben. Von seiner Opferrolle soll er sich berufliche Vorteile erhofft haben. Die von Smollet mutma√ülich beauftragten falschen Angreifer hatten in dem ersten Verfahren ausgesagt, Smollet habe sie f√ľr die Fake-Attacke bezahlt.

√ó Erweitern Foto: Scott Olson / Getty Images / AFP Nein, das ist kein aktuelles Bild. Auch 2022 durfte Smollett schon ein Gef√§ngnis verlassen. Damals aus der Untersuchungshaft. Die ganze krude Story in unserem Themenschwerpunkt:¬† ‚ě°ÔłŹ Der Fall Jussie Smollett (m* Dossier)

Die Verfahren

Im M√§rz 2019 hatte die Staatsanwaltschaft die 16 Anklagepunkte gegen Smollett dann √ľberraschend fallen gelassen. Der Schauspieler musste einer Einigung zufolge lediglich Sozialstunden leisten und 10.000 Dollar zahlen. Weil diese Entscheidung von der Polizei und in der Stadt Chicago scharf kritisiert wurde, nahm ein Sonderstaatsanwalt sich des Falls erneut an. Eine sogenannte Grand Jury erhob schlie√ülich im Februar 2020 erneut Anklage gegen Smollett. Der Schauspieler wurde schuldig gesprochen und im M√§rz 2022 unter anderem zu einer Gef√§ngnisstrafe von 150 Tagen verurteilt. Die Anw√§lte des heute 42-J√§hrigen gingen in Berufung, w√§hrend das Berufungsverfahren lief, wurde Smollett auf freien Fu√ü gesetzt. Am Donnerstag schlie√ülich entschied das Gericht, dass die fr√ľhere Verurteilung eine Verfahrensverletzung darstelle. ‚ÄěDer Angeklagte hat seinen Teil der Strafe erf√ľllt‚ÄĚ, hie√ü es. Smollett hatte die Vorw√ľrfe stets bestritten. *ck/AFP/k√ľ