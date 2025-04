Coming-out live auf der Bühne

× Erweitern Quelle: https://www.instagram.com/6a1n__/ Bain von Just B

Während die meisten K-Pop-Idole ihr Privatleben notorisch geheim halten, hat sich Bain von der K-Pop-Boyband Just B am 22. April während eines Konzerts in Los Angeles geoutet.

In einem Video, das er später auch auf Instagram gepostet hat, ist zu sehen, wie sich der 24-Jährige, dessen richtiger Name Song Byeong-hee lautet, an das Publikum wendet und sagt: „Bevor ich mit dem nächsten Song anfange, möchte ich heute Abend etwas mit euch teilen... Ich bin **** sehr stolz darauf, Teil der LGBTIQ*-Community zu sein.“

Man kann hören, wie die Menge in Jubel ausbricht, während Bain, in einen übergroßen Pelzmantel gekleidet, fortfährt:

„An alle da draußen, die Teil der LGBTIQ*-Community sind oder es noch herausfinden wollen – das ist für euch. Ihr werdet gesehen, ihr werdet geliebt, und ihr seid so geboren.“

Im Anschluss performte Bain „Born This Way“, die LGBTIQ*-Hymne von Lady Gaga, die er als seine „Königin“ bezeichnete.

Ein mutiger Schritt – in Südkorea und im K-Pop

Just B wurde 2021 mit sechs Mitgliedern gegründet und hat bereits fünf EPs veröffentlicht. Die neueste Single „Chest“ erschien im März dieses Jahres.

Obwohl Homosexualität in Südkorea nicht illegal ist, ist das Land für seine konservativen Ansichten zu LGBTIQ*-Themen bekannt. Und entsprechend vorsichtig liest sich das Statement der südkoreanischen Agentur von Just B, BLUEDOT Entertainment. Die Agentur veröffentlichte eine knappe Mitteilung an die Medien, in der es heißt:

„Da dies Bains persönliches Leben und seine sexuelle Identität betrifft, ist es für uns schwierig, eine separate Erklärung abzugeben.“

Auch für die K-Pop-Industrie, die für ihre strikte Kontrolle über das Privatleben ihrer Künstler*innen bekannt ist und die Idole oft zu einem bestimmten Image verpflichtet, ist ein solches Coming-out eine Seltenheit. Bain ist der erste Star, der seine sexuelle Orientierung derart öffentlich preisgibt. Nicht nur deshalb wird seine Botschaft in der K-Pop-Welt als äußerst bedeutsam angesehen. Fans glauben, Bain könne mit seinem Coming-out anderen koreanischen Künstler*innen den Weg ebnen, sich auf der Bühne, vor ihren Fans und vor allem vor sich selbst so zu zeigen, wie sie wirklich sind.

Die K-Pop-Fans sind dazu offensichtlich bereit. Der am häufigsten gelikte Kommentar zum Coming-out von Bain lautete: