Liebesbekenntnis auf Instagram: Präsidententochter sorgt für Diskussion über Homosexualität in Kamerun

Am 30. Juni hat Kameruns Präsidententochter Brenda Biya mit einem Kuss-Foto auf Instagram eine Diskussion über das Verbot von Homosexualität in dem zentralafrikanischen Land losgetreten. „Ich bin verrückt nach dir und ich will, dass es die Welt weiß“, steht unter dem Foto, auf dem die 26-jährige Künstlerin und Rapperin, die auch unter dem Namen „King Nastyy“ bekannt ist, das brasilianische Model Layyons Valença küsst. Damit outete sich die Tochter des kamerunischen Präsidenten Paul Biya offiziell als LGBTIQ* – trotz der Kriminalisierung von Homosexualität in Kamerun.

Fünf Jahre Haft für Homosexualität

In Kamerun gilt gleichgeschlechtlicher Sex als Verbrechen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe bestraft wird. Queers sind in dem Land außerdem häufig Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. 2022 hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch der kamerunischen Regierung vorgeworfen, mit der Kriminalisierung von Homosexualität ein Klima geschaffen zu haben, „in dem Kameruner und Sicherheitskräfte es sich erlauben, Menschen der LGBTQ+-Community ungestraft anzugreifen und zu misshandeln“.

Der 90-jährigen Paul Biya regiert das Land seit mehr als 40 Jahren mit eiserner Faust. Im vergangenen Jahr hatte die Medienaufsichtsbehörde Kameruns gedroht, Fernsehsender zu schließen, die „homosexuelle Szenen“ ausstrahlen. In einer als „Warnung“ betitelten Mitteilung vom Dienstag forderte die Behörde, „diese Sendungen, die gegen das Gesetz, die guten Sitten und Bräuche unseres Landes verstoßen (...) unverzüglich aus dem Programm zu nehmen“, andernfalls drohe die „Suspendierung der betroffenen Medien“.

× Erweitern Foto: AFP Ob Paul Biya seiner Tochter für ihr Coming-out auch so applaudiert, wie er es hier mit seiner Frau Chantal Biya am 20. Mai 2024 bei einer Parade anlässlich des kamerunischen Nationalfeiertags getan hat, ist fraglich.

Reaktionen auf Social Media

Der Post löste heftige Kontroversen, aber auch eine Welle an Unterstützung und Forderungen nach einer Entkriminalisierung aus. Viele lobten Biyas Mut, sich mit ihrem Coming-out an die Seite der marginalisierten LGBTIQ*-Community in Kamerun zu stellen. Einige haben sich aber auch gefragt, ob Brenda Biya aufgrund des Anti-LGBTIQ*-Gesetzes nun strafrechtlich verfolgt wird. Eine Person schrieb auf X, das Gesetz sei nur „für die Armen“.

„Es zeigt jedoch eine harte Realität: Anti-LGBT-Gesetze in Kamerun treffen überproportional die Armen. Reichtum und Beziehungen bieten einigen einen Schutzschild, während andere mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen.“

Die Kommentare zu dem Instagram-Post wurden inzwischen abgeschaltet. *sah/AFP