Katar heißt LGBTIQ*-Fans willkommen – doch längst nicht überall

Eine Recherche skandinavischer Fernsehsender ergab: Bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar könnte es für Mitglieder der Community schwierig werden, ein Hotelzimmer zu mieten. Mehrere Hotels lehnen Schwule sogar kategorisch ab.

Ende letzten Jahres hatten wir in Katar heißt LGBTIQ*-Fans willkommen berichtet, wie sehr sich Katar im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2022 darum bemüht, als tolerant und weltoffen wahrgenommen zu werden. Den Anstoß gab ein Exklusivinterview von CNN Sport mit Nasser Al Khater, dem Vorsitzenden des WM-Organisationskomitees in Doha, in dem er betonte, dass jeder in Katar willkommen sei, auch Homosexuelle.

Schon damals war fraglich, was von einem solchen Versprechen zu halten ist. Heute wissen wir: Für Mitglieder der LGBTIQ*-Community könnte es bei der Fußballweltmeisterschaft schwierig werden, ein Hotelzimmer zu mieten. Das zeigt eine gemeinsame Recherche der drei skandinavischen TV-Sender NRK (Norwegen), DR (Dänemark) und SVT (Schweden).

× I går kunde SVT Sport, tillsammans med danska DR och norska NRK, kunde avslöja att tre hotell som finns på fotbolls-VM:s hemsida sagt nej till homosexuella gäster – nu agerar Fifa 👇⚽️ #twittboll https://t.co/NmehBZEt0w — SVT Sport (@SVTSport) 13. Mai 2022 Mit dem Klick auf den Tweet stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von Twitter zu!

In einem Experiment hatten sich zwei Journalisten als schwules Paar ausgegeben und bei insgesamt 69 offiziellen WM-Hotels des Fußball-Weltverbandes FIFA nach einem Zimmer angefragt. 59 Hotels antworteten, drei davon lehnten die Anfrage direkt ab. „Danke für die Frage, aber gemäß unserer Hotelrichtlinie können wir Sie nicht unterbringen“, lautete die Antwort des Hotels The Torch Doha. Ein weiteres Hotel gab an, keine schwulen Paare zu akzeptieren, und von einem anderen hieß es, dass „ein solcher Check-in nicht möglich“ sei (Magnum Hotel & Suites Westbay und Wyndham Grand Regencey).

20 auf der WM-Website gelistete Hotels antworteten mit eindeutigen Vorbehalten und empfahlen den Journalisten, sich nicht als schwul zu erkennen zu geben, wenn sie ein Zimmer buchen wollen. Ein Hotel informierte die Journalisten sogar darüber, was passieren könnte.

„Seitens des Hotels haben wir nichts dagegen, aber ich möchte Sie darüber informieren, dass wir zuvor Vorfälle hatten, bei denen die Polizei Personen aus Katar mit homosexuellen Beziehungen aus dem Hotel geholt hat.“

Von anderer Seite hieß es, man urteile nicht, aber es verstoße gegen die Politik des Landes, wenn man „sich schminkt und homosexuell kleidet“. „Angemessen gekleidet“ und ohne öffentliche sexuelle Handlungen sei das Paar aber willkommen.

Immerhin 33 der Hotels, die die FIFA auf der WM-Website empfiehlt, hatten keine Einwände.

FAZIT: Wer sich nach Katar aufmachen möchte, um die Jungs anzufeuern, sollte sich vorab genauestens informieren!