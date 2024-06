Katar verurteilt mexikanischen Staatsbürger zu Haftstrafe

Ein Mann mit doppelter mexikanischer und britischer Staatsbürgerschaft, der nach Angaben seiner Verwandten in Katar wegen seiner Homosexualität inhaftiert war, wurde von der katarischen Justiz zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Er darf das Land jedoch nach Zahlung einer Geldstrafe verlassen, wie die mexikanische Regierung mitteilte.

Manuel Guerrero Aviña, ein Angestellter von Qatar Airways, wurde im Februar verhaftet, nachdem er von den katarischen Behörden in einer Falle gelockt wurde. Die Verhaftung erfolgte während eines Treffens, das von örtlichen Polizeibeamten auf der Grundlage eines gefälschten Profils auf der in der LGBTIQ*-Gemeinschaft beliebten Dating-App Grindr organisiert worden war, berichteten Verwandte. Guerreros Familie behauptete im Februar, die katarische Polizei habe bei seiner Verhaftung Drogen in seiner Wohnung versteckt und behauptete, dies sei ein „modus operandi” für die Inhaftierung von Schwulen.

× Erweitern Bild: AFP / Martin Bureau Grindr

Verurteilung und vorläufige Freilassung

Der vorläufig entlassene Guerrero wurde zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die er nicht antreten muss, und „kann das Land verlassen, sobald der volle Betrag der Geldstrafe” übernommen wurde. Bei der Gerichtsverhandlung wurde Guerrero, der seit sieben Jahren in Katar lebt, von seiner Mutter und diplomatischen und konsularischen Mitarbeitern aus Mexiko und Großbritannien begleitet, so das Außenministerium.

Katar verweist auf Drogentest

Ein katarischer Beamter sagte, Guerrero sei „wegen des Besitzes illegaler Substanzen an ihm und in seiner Wohnung verhaftet worden”, hieß es in einer Erklärung. „Ein später durchgeführter Drogentest fiel positiv aus und bestätigte das Vorhandensein von Amphetamin und Methamphetamin”, hieß es weiter.

Internationale Kritik

Katar ist wegen seiner Gesetze zur Unterdrückung der Homosexualität in die Kritik von Menschenrechtsorganisationen geraten. Amnesty International forderte die Aufhebung des Urteils gegen Guerrero. Aya Majzoub von der Organisation für den Nahen Osten und Nordafrika befürchtet, dass Guerrero „aufgrund seiner sexuellen Orientierung ausgewählt und gezwungen wurde, den Behörden Informationen zu liefern, die diese zur weiteren Unterdrückung von LGTBI-Personen nutzen könnten”.