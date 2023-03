Kenia: Sieg für queere Organisationen

× Erweitern Foto: Tony Karumba / AFP Protestaktionen nach dem Mord an Edwin Chiloba

Der Oberste Gerichtshof Kenias hat ein Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2015 bestätigt, wonach die Nationale Kommission für die Rechte von Schwulen und Lesben (NGLHRC) das Recht hat, rechtmäßig als Nichtregierungsorganisation registriert zu werden. Die Entscheidung markiert das Ende eines jahrzehntelangen Rechtsstreits, in dem die NGLHRC wiederholt mit Ablehnungen konfrontiert war, weil sie die Wörter „lesbisch“ und „schwul“ in ihrem Namen führte.

Die Koordinierungsstelle für Nichtregierungsorganisationen argumentierte, sie könne die Organisation aufgrund des kenianischen Strafgesetzes, das homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt, nicht registrieren. Der Oberste Gerichtshof entschied jedoch, dass das Recht auf Vereinigungsfreiheit jedem Menschen zusteht, unabhängig davon, ob seine Ansichten populär sind.

„Diese Bestätigung durch das oberste Gericht des Landes ist besonders notwendig in einer Zeit, in der die Rechte der Menschen, die NGLHRC zu schützen beabsichtigt, besonders bedroht sind; sie ermutigt unsere Entschlossenheit als Gemeinschaft, sich für ein besseres Kenia für uns alle einzusetzen“,

erklärte NGLHRCs Executive Director Njeri Gateru.

Homosexualität in Kenia: Verboten und verfolgt

× Erweitern Foto: Lawrence Leteipa / AFP Edwin Chiloba

Homosexualität ist in Kenia nach wie vor kriminalisiert, und zwar aufgrund von Gesetzen aus der Kolonialzeit, die sich auf „Geschlechtsverkehr gegen die Natur“ und „grobe Unanständigkeit“ beziehen und nach denen LGBTIQ+-Menschen mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Erst im Januar dieses Jahres wurde der junge Modedesigner und LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba ermordet. Seine Leiche wurde in einer Metallbox am Straßenrand in der Nähe der Stadt Eldoret gefunden.

männer* Logo

➡️ Zu unserem Bericht über den grausamen Mord an Edwin Chiloba geht es HIER.

Aufbauend auf der kenianischen Verfassung von 2010, die Kenia in eine offene und demokratische Gesellschaft verwandelt hat, die auf Menschenwürde, Gleichheit, Gleichberechtigung und Freiheit basiert, hat sich NGLHRC an Rechtsstreitigkeiten beteiligt, um dafür einzutreten, dass die neue Verfassung alle Bürger in Kenia unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität schützt. *oa/AFP

➡️ zur Homepage von HGLHCR