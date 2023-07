Kenia will Anti-Homosexualitätsgesetz einführen

Foto: Parliament of Kenya George Peter Opondo Kaluma

Ein Gesetzentwurf des ostafrikanischen Landes mit dem Namen „Family Protection Act“ sieht ein vollständiges Verbot von Aktivitäten vor, die „Homosexualität fördern“, einschließlich des offenen Bekenntnisses zu LGBTQ+ oder des Tragens von Pride-Emblemen.

Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit mindestens 10 Jahren Gefängnis rechnen, wer gleichgeschlechtliche Handlungen vornimmt, mit mindestens 14 Jahren. Darüber hinaus kann jeder, der aufgrund einer Klausel für „schwere Homosexualität“ verurteilt wird, die definiert ist als „homosexuelle Handlungen mit einer minderjährigen oder behinderten Person und die Übertragung einer tödlichen Krankheit durch sexuelle Mittel“, hingerichtet werden.

Dieser Gesetzentwurf lehnt sich stark an das Anti-Homosexualitätsgesetz Ugandas an, das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist. Der Abgeordnete George Peter Kaluma, der den Gesetzentwurf durch das kenianische Parlament gebracht hat, sagte, dass er und die Befürworter des Gesetzentwurfs „alles, was mit Homosexualität zu tun hat“, verbieten wollen. Er fügte hinzu, dass dies auch Pride-Paraden, Drag-Shows, das Tragen von Regenbogenfarben und -flaggen sowie das offene Tragen von „Emblemen der LGBTQ+-Gruppe“ einschließen würde. Gleichgeschlechtliche Handlungen sind in Kenia bereits verboten.

Als Reaktion darauf hat eine Koalition von LGBTQ+- und Menschenrechtsgruppen die US-Regierung unter Biden aufgefordert, Sanktionen gegen Kenia zu verhängen, sollte das Gesetz in Kraft treten. In einem offenen Brief 50 gemeinnützige Organisationen die Regierung auf, Kenias strategische Handels- und Investitionspartnerschaft (STIP) zu kürzen, bis das Gesetz fallen gelassen wird. Eine 2019 durchgeführte Umfrage des Pew Research Center, einer überparteilichen US-Denkfabrik, ergab, dass 83 Prozent der Kenianer der Meinung sind, dass die Gesellschaft Homosexualität nicht akzeptieren sollte.