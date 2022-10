Kevin Spacey: Freispruch!

Am Donnerstag (20.10.) wurde US-Schauspieler Kevin Spacey (63), bekannt aus der beliebten Netflix-Serie „House of Cards", von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung aufgrund unzureichender Beweislage freigesprochen.

Die erstmals 2017 im Zuge der #MeToo-Bewegung auftretenden Anschuldigungen legten Spaceys Karriere vorerst auf Eis. Diverse Produzent*innen zogen Projekte zurück, auch Netflix kündigte die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Seit der Anschuldigung traten immer mehr vermeintliche Opfer ans Licht, doch keine der Anschuldigungen fand bislang halt.

Der Star Trek Schauspieler Anthony Rapp (50) warf und wirft ihm vor, 1986 im Alter von 14 Jahren von dem damals 26-jährigen Kevin Spacey sexuell attackiert worden zu sein (männer* berichtet). Er soll sich, nachdem die Gäste der Party in dem damaligen Studio Apartment Spaceys nach Hause gegangen waren, auf den minderjährigen Anthony Rapp gelegt haben. Laut den Vorwürfen hielt Spacey seine Arme fest und drückte seinen Schritt an die Hüfte des jungen Rapp.

Für das „traumatischste Erlebnis“ seines Lebens, so lies Rapp im Prozess verlauten, forderte er einen Schadensersatz von 40 Millionen US-Dollar. Aufgrund von Sinneslücken und zu wenigen Beweisen im Tatverlauf seitens Anthony Rapp wurde der Prozess eingestellt.

In einer Twitter-Nachricht entschuldigte sich Spacey damals, auch wenn er sich nicht daran erinnern konnte:

„But if I did behave then as he describes, I owe him the sincerest apology for what would have been deeply inappropriate drunken behavior…“.