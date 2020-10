Kiew wird bunt: Wolkenkratzer mit riesiger Regenbogenflagge

Anlässlich der Pride Week in der Ukraine scheint derzeit eine 140 Meter hohe Regenbogenflagge über die Großstadt. Der Slogan: „Es ist gut, gemeinsam anders zu sein!“. KyivPride möchte damit ein Zeichen gegen den zunehmenden Queerhass, besonders in Osteuropa, setzen.

Die Gulliver Mall ist eines der höchsten Gebäude der Ukraine. Das 35-stöckige Einkaufs- und Unterhaltungszentrum ist so hoch, dass man es fast überall im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt sehen kann. Vom 5. bis 11. Oktober strahlt hier nun jeden Abend eine ganz besonders wichtige Message über ganz Kiew.

In Fünf-Minuten-Intervallen blinken zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr die Regenbogenflagge und dazu der Slogan „Es ist gut, gemeinsam anders zu sein!“ über die riesige Fassade. Im Hintergrund das nächtliche Kiew und ein dunkler Himmel: Ein toller – und wichtiger – Anblick. Die Verantwortlichen wollen damit der wachsenden Welle der Homophobie trotzen, die sich in Osteuropa ausbreitet.

×

Die farbenfrohe Botschaft fällt zeitlich in den aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Pride Monat in der Ukraine – und auf den Internationalen Coming-out-Tag am 11. Oktober. Bei diesem Tag gehe es um Sichtbarkeit und die Macht der Stimme, so Ruslana Panuchnyk, Direktorin der NGO KyivPride.

„An diesem Tag, der für die gesamte LGBT+-Gemeinschaft wichtig ist, wollen wir noch einmal betonen, dass wir gemeinsam und unter allen Umständen, auch unter pandemischen Bedingungen und Quarantänebeschränkungen, stärker sind. Wir gehen Seite an Seite auf eine bessere Zukunft für alle zu.“

× Die Organisatoren der Kampagne schrieben auf Facebook: „Nachdem wir einige Kommentare und Reaktionen auf die Kampagne gelesen haben, möchten wir noch eine Sache sagen: Seid nett zu der Freiheit anderer! Kiew gehört allen!“

Anstieg von Rechtsextremismus und Queerfeindlichkeit

Die bunte Solidaritäts-Kampagne wird noch bedeutender, da auch die Ukraine, wie viele Teile Europas, derzeit gegen einen Anstieg von Rechtsextremismus ankämpft – in Verbindung mit einer zunehmend queerfeindlichen Stimmung.

Foto: Polizei Odessa Neonazis attackierten Anfang September 2020 eine Pride Veranstaltung in Odessa

Letzten Monat wurde eine Pride Veranstaltung in der ukrainischen Stadt Odessa von Rechtsextremen attackiert (wir berichteten). Die Hooligans bewarfen die Queers mit Eiern und Flaschen und griffen sie mit Pfefferspray an. Die Organisatoren der Veranstaltung beklagten hinterher, die Polizei sei zu lange untätig geblieben.

KyivPride erklärte seine Hoffnung, die farbenfrohe Aktion auf der Gulliver Mall würde zu einer positiveren Diskussion über queere Rechte beitragen und die Bewohner der Stadt daran erinnern, dass es „in der Liebe keine Grenzen gibt“.