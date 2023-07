„F**king idiot“: Schadet Matty Healys schwuler Kuss-Stunt Malaysias Community?

Der Kuss von Matty Healy mit einem männlichen Bandkollegen auf einem Festival im LGBTIQ*-feindlichen Malaysia hat dazu geführt, dass viele im Land ein hartes Durchgreifen der Polizei befürchten, sagt ein malaysischer queerer Künstler. Healy, Frontmann der englischen Indie-Pop-Rock-Band „The 1975", wurde des „weißen Rettertums“ und des „performativen Aktivismus“ beschuldigt, nachdem er den Auftritt der Band als Headliner auf dem Good Vibes Festival in Kuala Lumpur genutzt hatte, um sich gegen die Anti-LGBTIQ*-Gesetze auszusprechen.

× Erweitern Foto: Rob Kim / AFP 460281410 Matt Healy von „The 1975“

In Malaysia ist schwuler Sex aufgrund eines Gesetzes aus der Kolonialzeit unter britischer Herrschaft illegal. Das Land ist außerdem eines von 13 Ländern weltweit, die ausdrücklich den Geschlechtsausdruck von Transmenschen kriminalisieren. In einer Rede vor dem Publikum in Kuala Lumpur sagte Healy, die Band habe einen „Fehler gemacht, als wir die Shows buchten“, und deutete an, dass er nicht zugestimmt hätte, aufzutreten, wenn er gewusst hätte, dass schwuler Sex illegal ist.

männer* Logo

➡️ m* Themenschwerpunkt Malaysia

➡️ Nach schwulem Kuss auf der Bühne: Konzertabbruch und Tourabsage

Scharfe Kritik aus der Community

Rufus Sivaroshan, ein in New York ansässiger malaysischer Musikkünstler, bezeichnete Matty Healy auf TikTok als

„f**king idiot“.

Weiter heißt es in seinem Beitrag:

„Ich hasse diesen bescheuerten weißen Retterkomplex von Leuten, die in Regionen wie Südostasien kommen, ohne sich vorher über die Kultur und die Auswirkungen bestimmter Dinge zu informieren, und dann kommen sie und machen diesen Scheiß und ruinieren es nicht für sie, sondern für die Menschen, die dort leben. Und genau das macht mich wütend.“

Rufus ist der Meinung, dass Healys Verhalten – das zur Absage des Festivals durch die Regierung führte – langfristige Folgen für queere Malaysier und für die zuvor aufkeimende Musikszene des Landes haben könnte. Er beschreibt die queere Szene Malaysias als einen blühenden Untergrund, in dem LGBTIQ* Menschen zusammenkommen, um zu feiern und zu entdecken. Das Problem bestehe nun darin, dass Matty Healy sie sowohl für die Regierung als auch für die Polizei auf die Landkarte gesetzt habe.