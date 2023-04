Nach Kritik an transphobem Gesetz: Abgeordnete mundtot gemacht

Im US-Bundesstaat Montana wurde eine Abgeordnete der Demokraten mit einem Redeverbot belegt, nachdem sie öffentlich Kritik an einem Anti-Transgender-Gesetz geäußert hatte.

Laut einer parteiübergreifenden Parlamentsabstimmung darf Zooey Zephyr erst dann wieder das Wort ergreifen, wenn sie sich für ihre Kritik an einem Gesetz entschuldigt, das geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Jugendlichen verbietet. Zooey Zephyr, die selbst trans ist, hatte den Republikanern vorgeworfen, sie hätten „Blut an den Händen“, wenn sie das Gesetz verabschieden würden. Das Gesetz verbietet die Einnahme von Pubertätsblockern und Operationen zur Geschlechtsanpassung in dem konservativen US-Staat.

29 Gesetzentwürfe zu trans Rechten allein 2023

Zephyr ist eine von vielen Demokraten und Expert*innen, die das Gesetz als transfeindlich kritisieren und vor den negativen Folgen für die Betroffenen warnen, die oft unter psychischen Problemen leiden. Die Republikaner hingegen sehen das Gesetz als einen Schutz für Kinder und Jugendliche vor irreversiblen Eingriffen in ihren Körper. Sie haben in mehreren US-Staaten ähnliche Gesetze vorgelegt, um bei ihrer konservativen Wählerschaft zu punkten.

Seit Januar wurden in 14 US-Bundesstaaten 29 neue Gesetze verabschiedet, die die Rechte von trans Personen einschränken, wie aus einer Datenerhebung der American Civil Liberties Union hervorgeht, die diese Woche in der Washington Post veröffentlicht wurde.

„LGBTQ-Menschen stehen unter Beschuss, wie vielleicht noch nie zuvor und in praktisch jedem Aspekt unseres Lebens“, sagte Logan S. Casey, leitender Forscher beim Movement Advancement Project, das die Gesetzgebungen verfolgt, gegenüber der Washington Post.

„Dies ist Teil einer sehr klaren und erkennbaren nationalen Anstrengung in den staatlichen Gesetzgebungen, die seit Jahren andauert – und in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht.“

Unterstützer*innen von Zooey Zephyr festgenommen

Das Redeverbot von Zephyr löste in Montana eine heftige Kontroverse aus, die in massiven Gegenprotesten mündete. Unterstützer*innen von Zephyr kritisierten den Schritt heftig und bezeichneten die Entscheidung des Parlaments als Schlitterpfad in Richtung „Faschismus“.

Am 24. April versammelten sich mehrere Dutzend Demonstrierende vor dem Montana State Capitol und hielten ein Banner mit der Aufschrift „Die Demokratie stirbt hier“ hoch. Laut PinkNews wurden mindestens fünf Menschen verhaftet. *AFP/sah