Historisch: Adoptionsrecht für homosexuelle Paare in Kroatien

Im letzten Jahr hatten kroatische Gerichte gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht auf Pflegeelternschaft zugestanden, nun sollen sie auch Kinder adoptieren dürfen.

Im Januar 2020 entschied das kroatische Verfassungsgericht, es sei verfassungsrechtlich inakzeptabel und diskriminierend, gleichgeschlechtlichen Paaren nicht dieselben Rechte zu geben wie heterosexuellen Paaren. Die zuständigen Gerichte wurden angewiesen, sich der Förderung von Chancengleichheit zu verpflichten und allen Menschen einschließlich gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte bei der Pflegeelternschaft einzuräumen.

Ein Zagreber Verwaltungsgericht wagte sich nun noch einen Schritt weiter in Richtung Gleichstellung. In einem konkreten Fall – es handelt sich um das schwule Paar Mladen Kožić und Ivo Šegota – urteilte das Verwaltungsgericht am 5. Mai mit Verweis auf die rechtlichen Bestimmungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Kroatien, dass das Paar „im Bewertungsverfahren für die Adoption nicht diskriminiert werden [dürfe, nur] weil sie eine Lebenspartnerschaft eingegangen sind“.

× Mladen Kožić und Ivo Šegota.

Kožić und Šegota sind für ihren Kampf um Gleichberechtigung inzwischen in ganz Kroatien bekannt. Nach einem jahrelangen Gerichtsstreit, der sich durch alle Instanzen zog, durften sie im Herbst letzten Jahres als erstes homosexuelles Paar in Kroatien zwei Kinder zur Pflege aufnehmen (wir berichteten).

Ein historischer Moment

Daniel Martinovic, Chef von Rainbow Families Croatia, einer kroatischen Organisation für queere Familien und alle, die es werden wollen, begrüßte das Urteil als „historischen Moment“. Die Organisation hatte einen langen, anstrengenden Kampf erwartet, der möglicherweise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geendet hätte. „Das Verwaltungsgericht von Zagreb hat jedoch korrekt gehandelt und die Verfassung, internationale Konventionen und unsere Gesetze respektiert und zugunsten unserer Mitglieder Mladen Kozic und Ivo Segota entschieden“, freute sich Martinovic in einem Interview mit Index.hr:

„Dieses historische Urteil öffnet die Türen für alle schwulen und lesbischen Paare in Kroatien, die Adoptiveltern werden wollen. Es bestätigt, dass Lebenspartner in allen Verfahren die gleichen Rechte wie Ehepaare genießen müssen.“

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Martinovic hofft, dass das Familien- und Sozialministerium keine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil einlegen wird.