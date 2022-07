Kuba • Referendum über Homo-Ehe im September

×

Schon 2010 wurde durch die Initiative von Theater- und Schwulenikone Corny Littmann der Kampf um Gleichberechtigung auf Kuba in Deutschland mediales Thema. Im Mittelpunkt: Mariela Castro Espin. Die Psychologin, Tochter von Raul Castro und Nichte von Fidel ist in ihrer Funktion als Direktorin des Nationalen Zentrums für sexuelle Aufklärung (CENESEX) eine der lautesten Befürworterinnen queerer Rechte. Das Foto zeigt sie beim IDAHOBIT 2018 in Havanna.