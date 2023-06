Künftiger Premierminister Thailands verspricht #Ehefüralle

Der Spitzenkandidat für das Amt des thailändischen Premierministers nahm an der Pride-Parade in der Bangkok teil und versprach, ein Gesetz zu verabschieden, das die gleichgeschlechtliche Ehe und die Rechte der Geschlechtsidentität garantiert.

Bangkok Pride 2023

Pita Limjaroenrat, Vorsitzender der progressiven Move Forward-Partei, will eine Koalition aus acht politischen Parteien anführen, die dieses Gesetz innerhalb von 100 Tagen verabschiedet. Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Monat hat die Move Forward Party die meisten Sitze gewonnen.

Auf seinem Social Media Account beschrieb Limjaroenrat Thailand als ein Land, das „von Liebe und nicht von Angst angetrieben wird“. Vielfalt sei keine Schwäche, sondern eine Stärke des Landes. Gegenwärtig erkennt Thailand keine Form von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften an, hat aber im vergangenen Jahr einen Schritt in Richtung gleichgeschlechtliche Ehe getan, als der Gesetzgeber die Legalisierung solcher Beziehungen beschloss. Der designierte Premierminister sieht eine progressive Gesetzgebung als Voraussetzung für die Ausrichtung des World Pride 2028 in Thailand.

Pita Limjaroenrat beim Bagkokj Pride 2023

Der diesjährige Pride fand unter dem Motto „Tür zu gleichberechtigtem Asien“ statt. Waaddao Chumaporn, Gründerin des Bangkok Pride sieht darin eine Vorbereitung für die Bewerbung um auf die Ausrichtung in fünf Jahren. Seit Beginn der Pro-Demokratie-Proteste im Jahr 2020 haben Chumaporn und ihr Bündnis von Aktivisten auf der Straße demonstriert, um auf Veränderungen zu drängen. Im Laufe von zwei Jahren wurden nach Angaben von Chumaporn bis zu 80 Anklagen gegen Frauen- und LGBTIQ*-Aktivisten erhoben, zehn davon gegen Chumaporn selbst. Die Wahl des jungen Premierministers kann noch durch die vom Militär ernannten Senatoren verhindert werden, obwohl er die Wahl gewonnen hatte,