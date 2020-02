Lesbisches Paar aus Saudi-Arabien feiert seine Liebe in TV-Show

Fad und Nanz** kommen aus Saudi-Arabien, lernten sich in ihrer Heimat kennen und lieben. Doch ihre Liebe musste geheim bleiben: Saudi-Arabien gilt als eines der homofeindlichsten Länder der Welt, nach der Scharia folgt für gleichgeschlechtliche Beziehungen die Todesstrafe.

Die beiden jungen Frauen verließen deshalb das Land und suchten Asyl in London. Nun berichteten sie in der arabischsprachigen Talkshow des deutsch-arabischen Journalisten Abdul Karim Jaafar auf dem Channel der Deutschen Welle von ihrem Glück, endlich frei sein zu können.

In der Sendung spricht Jaafar Themen an, die in der arabischen Welt normalerweise tabuisiert werden. Die Vorgängersendung Shabab Talk, die acht Jahre lief und vor allem jüngere Menschen aus arabischen Ländern ansprach, verzeichnete insgesamt eine halbe Milliarde Videoabrufe.

Gemeinsame Flucht in die Freiheit

Fad und Nanz erzählen in der Sendung davon, wie sie sich bei Snapchat kennenlernten und ineinander verliebten. Doch was für andere junge Menschen eine aufregende Neuigkeit ist, hüteten die beiden wie ein Staatsgeheimnis.

Sie fürchteten die Todesstrafe – und dass ihre Familien von ihrer Beziehung erfahren könnten. Als Verwandte von Nanz schließlich misstrauisch wurden, nachdem diese immer wieder heiratswillige Bewerber abgelehnt hatte, ließ das Liebespaar im August 2018 alles hinter sich. Da war endlich das Verbot aufgehoben worden, dass Frauen ohne männliche Begleitung nicht verreisen dürfen.

Die jungen Frauen flohen gemeinsam aus ihrem Heimatland und fanden Asyl in London. Nachdem sie in Sicherheit waren, berichteten sie in sozialen Medien ihren Familien und Freunden von ihrer Beziehung und ihren Plänen, nicht mehr nach Hause zurückzukehren. Nanz' Familie brach daraufhin sofort jeglichen Kontakt zu ihr ab.

× صبااح الخير لكم وكل صباحات ايامي هالبنت الحلوه اللي تعتبر الخير بحياتي❤️🌈 pic.twitter.com/DlJUv7hOqe — F_d (@7201fn) January 20, 2020

In dem Interview versicherten die beiden, dass sie sich trotz allem gut an ihre neue Umgebung und Heimat anpassen konnten – und dass sie glücklich sind, weil sie nun endlich die Freiheit haben, einander ohne Angst vor dem Tod zu lieben.

** Die Namen wurden von der Deutschen Welle zum Schutz der beiden geändert