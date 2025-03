LGBTIQ*-Rechte in Ungarn: Wenn Datenschutz zum Rettungsanker wird

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Ungarn die gelebte Identität von trans* Personen rechtlich festhalten muss und sich dabei auf Datenschutzvorschriften der EU berufen. Dies ist der erste Sieg für die LGBTIQ*-Community seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2020.

Nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) müssen ungarische Behörden das Geschlecht von trans* Personen in ihren Registern korrigieren, wenn es von dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht abweicht. Der EuGh berief sich dabei auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), nach der auch die ungarischen Behörden dazu verpflichtet sind, personenbezogene Daten zur Geschlechtsidentität zu korrigieren, wenn diese ungenau sind, also in allen Fällen, in denen die soziale Realität und die Geschlechtsidentität von Personen von ihrem bei der Geburt erfassten Geschlecht abweichen.

„Recht auf Berichtigung“

Im Jahr 2022 beantragte eine iranische trans* Person mit Flüchtlingsstatus in Ungarn, dass das offizielle Register, in dem er als Frau – sein Geburtsgeschlecht – eingetragen war, geändert wird. Er hatte acht Jahre zuvor den Flüchtlingsstatus aufgrund seiner Trans-Identität erhalten, die auf ärztlichen Bescheinigungen beruhte.

Die Behörden lehnten jedoch seinen Antrag auf Änderung des Registers mit der Begründung ab, er habe nicht nachgewiesen, dass er sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen habe. Der Iraner reichte daraufhin eine Klage beim Obersten Gericht in Budapest ein, das sich an den EU-Gerichtshof wandte.

Der EuGH erklärte, dass nach europäischem Recht jede*r das Recht auf Berichtigung der Daten hat. „Wenn der Zweck der Erhebung dieser Daten darin besteht, die betroffene Person zu identifizieren, beziehen sich diese Daten offenbar auf die gelebte Geschlechtsidentität dieser Person und nicht auf die Identität, die ihr bei der Geburt zugewiesen wurde“, so das Gericht.

„In diesem Zusammenhang stellt das Gericht klar, dass sich ein Mitgliedstaat nicht auf das Fehlen eines Verfahrens zur rechtlichen Anerkennung der Transgender-Identität in seinem nationalen Recht berufen kann, um die Ausübung des Rechts auf Berichtigung zu beschränken“, so das Gericht.

Es obliegt nun dem nationalen Gericht in Ungarn, über den Fall des Iraners im Einklang mit der Entscheidung zu entscheiden, die „in ähnlicher Weise für andere nationale Gerichte oder Tribunale bindend ist, vor denen eine ähnliche Frage aufgeworfen wird“, so das Gericht.

„Hoffnungsschimmer“

Die ungarische LGBTIQ*-Rechtsgruppe Hatter Society, die den Fall des iranischen Flüchtlings unterstützte, begrüßte das Urteil in einer Pressemitteilung als „Hoffnungsschimmer“, dass trans* Personen „nicht ihrer Rechte beraubt und ihre Existenz verleugnet werden kann“, und beklagte „ständige Schikanen der Regierung“.

Ungarn, das seit 2010 vom nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban regiert wird, hat in den letzten Jahren eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die von Aktivist*innen in Ungarn und der EU als Einschränkung der LGBTIQ*-Rechte kritisiert werden. Seit 2019 besagt die ungarische Verfassung, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich ist und dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist. 2020 verbot die ungarische Regierung die offizielle Registrierung von geschlechtsangleichenden Maßnahmen und die rechtliche Anerkennung der Identität von Transgender. Im Jahr 2021 wurde ein Gesetz, das die „Förderung und Zurschaustellung“ von Homosexualität bei Minderjährigen verbietet, von der Europäischen Union kritisiert.

Das Urteil kommt zu einem Zeitpunkt, da Orbans Regierung die Verfassung ändern will, um ein Verbot des jährlichen Pride-Marsches in Budapest zu ermöglichen. Der Änderungsentwurf sieht auch vor, im Grundgesetz zu verankern, dass Menschen entweder „männlich oder weiblich“ sein können, was an die jüngsten Schritte von US-Präsident Donald Trump erinnert, den Orban als „lieben Freund“ bezeichnet. *AFP/sah