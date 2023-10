Mauritius entkriminalisiert schwulen Sex

× Erweitern Foto: Freepik Schwules Paar auf Mauritius

Der Oberste Gerichtshof von Mauritius hat in einem bahnbrechenden Urteil einen vier Jahre andauernden Rechtsstreit beendet, indem er schwulen Sex entkriminalisierte und ein Gesetz aus der Kolonialzeit aufhob, das diesen mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestrafte.

Das Gericht argumentierte, dass das Gesetz nicht dazu diente, einheimische mauritische Werte widerzuspiegeln, sondern ein Relikt aus der kolonialen Vergangenheit des Landes war. Es stellte die Frage, ob es triftige Gründe für den Staat gäbe, homosexuelle Männer zu diskriminieren, die Geschlechtsverkehr in privater Einvernehmlichkeit ausüben wollten. Das Gericht betonte die privaten und intimen Aspekte der Identität homosexueller Männer und forderte schwerwiegende Gründe für staatliche Einmischung.

Das Urteil ging auf den Fall Ah Seek gegen den Staat Mauritius zurück, bei dem der Aktivist Abdool Ridwan Firaas Ah Seek das Gesetz herausforderte. Der Human Dignity Trust, eine internationale LGBTIQ*-Rechtsorganisation, bezeichnete das Urteil als „einen bedeutenden Sieg für die Menschenrechte“.

Téa Braun, Leiterin des Trusts, betonte, dass diese Entscheidung die lange Geschichte der Stigmatisierung von LGBTIQ*-Menschen in Mauritius beendete und eine wichtige Botschaft an andere Länder in Afrika und darüber hinaus sendete, die ähnliche Gesetze aufrechterhalten.

Ah Seek selbst äußerte sich erleichtert nach vier Jahren des Kampfes. Er erklärte, dass er nun frei sei, ohne Angst zu lieben, wen er wolle, und dass dies auch für zukünftige Generationen gelte. Dieser Sieg markiere einen bedeutenden Schritt zur vollständigen Integration der LGBTIQ*-Community in die mauritische Gesellschaft. *mk Quelle: LGBTQ Nation