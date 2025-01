Michigan weitet Hasskriminalitätsgesetz aus

Endlich! Michigan hat sein Hasskriminalitätsgesetz erweitert und schützt nun explizit Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Gouverneurin Gretchen Whitmer setzte am 22. Januar ihre Unterschrift unter die Gesetzesänderung, die am 2. April in Kraft tritt.

Das Gesetz aus dem Jahr 1989 verbot bisher Hassverbrechen aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft. Mit der Erweiterung werden nun auch sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung, Alter und ethnische Zugehörigkeit als schützenswerte Kategorien aufgenommen.

Was bedeutet das konkret?

Stalking wird als Hassverbrechen hinzugefügt und die Strafen für Hassverbrechen werden verschärft. Wer also jemanden aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt, bedroht oder angreift, muss mit härteren Konsequenzen rechnen.

Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Diskriminierung

Michigans Generalstaatsanwältin Dana Nessel begrüßte die Gesetzesänderung und betonte die Notwendigkeit angesichts des Anstiegs von Hassverbrechen in den letzten Jahren. "Unsere bisherigen Gesetze waren unzureichend, um diejenigen abzuschrecken und angemessen zu verfolgen, die Menschen aus Michigan aufgrund ihrer Identität mit Angst und Hass verfolgen", sagte Nessel. Die Erweiterung des Hasskriminalitätsgesetzes in Michigan ist ein Lichtblick in einer sonst dank Donald Trump dramatisch queerfeindlicher werdenden Gesamtlage. *ck/Quelle: Pinknews