USA: Pinke Welle statt roter Welle

Die Republikaner steuern auf eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten zu. Die großen US-Sender riefen die Partei von Ex-Präsident Donald Trump angesichts einer Vielzahl enger Rennen aber auch am Tag nach der Wahl vorerst nicht zum Sieger aus.

Zu den queeren Vertretern gehört Robert Garcia als erster geouteter schwuler Einwanderer. Garcia, der seit 2014 als Bürgermeister von Long Beach, Kalifornien, amtiert, gewann das Rennen um den Sitz im US-Repräsentantenhaus. Er wurde in Peru geboren und immigrierte im Alter von 5 Jahren in die USA.

Aus Vermont wird mit Becca Balint die erste Frau und gleichzeitig LGBTIQ*-Abgeordnete im Kongress vertreten sein. Die bekennende Lesbe und Demokratin Balint gewann das Rennen um den einzigen Sitz im US-Repräsentantenhaus von Vermont mit mehr als 60 Prozent der Stimmen.

Erste homosexuelle Gouverneurin!

Die Demokratin Maura Healey gewann allerdings die Gouverneurswahl in Massachusetts und übernimmt damit als erste offen homosexuelle Frau in der Geschichte der USA ein Gouverneursamt.

Außerdem wurde Jared Polis wurde als Gouverneur von Colorado wiedergewählt. Der demokratische Politiker schrieb Geschichte, als er 2018 als erster homosexueller Mann zum Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt wurde.

Trans erobern höchstes bisheriges Amt

Demokrat James Roesener aus New Hampshire wurde als erster geouteter trans Mann in eine staatliche Legislative gewählt und gehört damit zu einer Handvoll gewählter trans Personen in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben des Victory Fund, der LGBTIQ*-Kandidaten bei der Kandidatur unterstützt, hat Roesener nun das höchste gewählte Amt inne, das eine geoutete trans Person jemals in diesem Land bekleidet hat. Roesener gibt übrigens an, als Pronomen das geschlechtsneutrale "them" für sich zu nutzen.

Rennen um Senat weiter offen

Extrem spannend bleibt das Rennen um den Senat mit ihren 100 Senatoren. Zuletzt hatten die Demokraten US-Sendern zufolge 48 Senatssitze sicher und die Republikaner 49. Offen sind die Rennen noch in den Bundesstaaten Arizona, Georgia und Nevada. Hier ist kein Vertreter aus der Community bekannt.

