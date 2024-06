Der Muslim Pride ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die einer häufig ausgegrenzten Gemeinschaft die Möglichkeit gibt, ihre Identität zu feiern.

Muslim Pride Toronto ist eine basisdemokratische Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die reiche Vielfalt an queeren und transmuslimischen Erfahrungen im Großraum Toronto und darüber hinaus zu feiern und zu würdigen. Der erste Muslim Pride wurde 2020 als rein virtuelle Veranstaltung organisiert, seither findet die Veranstaltung im Buddies in Bad Times Theater in Toronto statt, zuletzt am 15. Juni.

Gegen Islamophobie, für Zusammenhalt

Inmitten eskalierender Islamophobie will Muslim Pride inklusive Räume für 2SLGBTTQ+ (2SLGBTQ+ steht für Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer oder Questioning sowie weitere sexuelle Orientierungen und Genderidentitäten) muslimische Communitys und ihre Verbündeten schaffen.

Die Ziele von Muslim Pride Toronto sind

queere und trans* Muslime im Großraum Toronto und darüber hinaus zu vernetzen,

schwarze queere und trans*-muslimische Personen in der Community hervorzuheben und in den Mittelpunkt zu stellen,

die allgegenwärtige Islamophobie, die in den Mainstream-Queer- und Trans-Szenen stark verankert ist, infrage zu stellen und abzubauen.

Die Veranstaltungsprogramme und Workshops sollen Künstler*innen verschiedener Disziplinen und führende Persönlichkeiten aus der Community über geografische Grenzen hinweg zusammenbringen, um die Gemeinschaftssolidarität zu stärken und einen Geist des Feierns, der Zugehörigkeit und der Stärkung zu fördern.

Vorbilder schaffen für künftige Generationen

Urvah Khan, Organisatorin der Muslim Pride, erklärte im Interview mit Queer & Now, es sei sehr selten, „dass die queere und transmuslimische Gemeinschaft zusammenkommt und eine Veranstaltung auf die Beine stellt“. „Denn der traditionelle Islam oder, wie manche Leute sagen, ihre Version des Islam würde besagen, dass man nicht queer und muslimisch sein kann. Ich glaube jedoch, dass der Islam kein Monolith ist“, erklärte Khan.

„Ich glaube an einen sehr toleranten, akzeptierenden und sich ständig weiterentwickelnden Islam. Deshalb sind diese Veranstaltungen so selten. Weil es wie ein Tabu ist. Man kann die Worte Muslim und Pride nicht zusammenbringen, aber wir haben es getan.“

Die Kanadierin mit pakistanischen Wurzeln erklärte weiter, dass es herausfordernd war, als sie anfing, muslimische Pride-Veranstaltungen zu organisieren, da viele Künstler*innen mit muslimischem Hintergrund ihr sagten, dass sie sich aufgrund ihrer 2SLGBTQ+-Identität nicht mehr mit der Religion identifizieren.

„Diesen Leuten wurde das Gefühl gegeben, dass es im Islam keinen Platz für sie gibt. So ähnlich habe ich mich auch gefühlt, als ich aufgewachsen bin: Der Islam war dieses Goldstück, und ich war nicht rein genug dafür.“

Khan kämpfte lange mit ihrer Identität als queere Muslimin, verließ schließlich den Islam und erforschte andere Religionen, bevor sie zurückkehrte. „Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich akzeptieren kann, dass meine Religion die meine ist, dass meine spirituellen Überzeugungen die meinen sind und dass die ihren die ihren sein können und nicht die gleichen sein müssen wie meine.“

Daraufhin begann Khan mit der Unity Moschee zusammenzuarbeiten, einer Moschee in Toronto, die auch queere Menschen willkommen heißt. Dies führte sie zu der Erkenntnis, dass queere muslimische Identitäten stärker vertreten sein müssen, um zu verhindern, dass künftige Generationen ähnliche Erfahrungen machen. „Wenn Sie mit den meisten Queer- und Trans-Muslimen sprechen, werden sie Ihnen sagen, dass wir nie Idole hatten, zu denen wir aufschauen konnten“, so Khan.