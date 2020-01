Trauriger Rekord: Schlimmster Vergewaltiger Großbritanniens verurteilt

× Erweitern Foto: unsplash / CC0 Feiern, druff, betrunken Seine Opfer waren meist bereits betrunken, wenn Reynhard Sinaga ihnen auflauerte – einen Zustand, den er ausnutzte und verstärkte

Über einen Zeitraum von zehn Jahren hatte ein heute 36-jähriger Doktorand im britischen Manchester junge Männer vergewaltigt. So viele, dass ihm ein Eintrag in die Geschichtsbücher sicher ist. Richterin Suzanne Goddard sagte bei der Urteilsbegründung, Reynhard Sinaga habe junge Männer regelrecht gejagt.

„Meines Erachtens sind Sie eine äußerst gefährliche, gerissene und betrügerische Person, deren Freilassung niemals sicher sein wird.“

Betäubt, vergewaltigt und gefilmt

Wie auf Überwachungsvideos seines Wohnhauses zu sehen ist, machte sich Sinaga üblicherweise in den frühen Morgenstunden auf, um in der Umgebung von Manchesters Studenten-Kneipen und Discotheken gezielt nach potenziellen Opfern Ausschau zu halten.

Unter dem Vorwand der Hilfsbereitschaft lockte er seine Opfer – bis auf zwei Fälle handelte es sich dabei immer um heterosexuelle junge Männer, die betrunken und alleine unterwegs waren – in seine Wohnung. Dort setzte er sie vermutlich mit GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) bzw. GBL (Gamma-Butyrolacton) außer Gefecht, um sie anschließend zu vergewaltigen. Diese auch in der Chemsex-Szene und auf Partys zur Luststeigerung eingesetzten Subtanzen heißen K.-o.-Tropfen, weil sie bei höherer Dosierung zu einer tiefen Bewusstlosigkeit führen können, die mit Gedächtnislücken einhergeht**. Keines der Opfer von Reynhard Sinaga kann sich an die Tat erinnern.

Der Fall kam erst 2017 ins Rollen, als eines seiner Opfer während des Angriffs das Bewusstsein wiedererlangte und Sinaga überwältigen konnte. Die Polizei, die daraufhin die Wohnung und das Telefon des Täters untersuchte, fand mehrere Hundert Stunden Videomaterial sowie Fotos und andere ‚Trophäen‘ seiner Verbrechen, wie Uhren oder Brieftaschen der Opfer.

× BBC-Kurzdoku Who is Reynhard Sinaga? von Judith Moritz.

Das Urteil und mögliche weitere Opfer

Am 6. Januar 2020 wurde Reynhard Sinaga im letzten von insgesamt vier getrennten Gerichtsverfahren für schuldig befunden. Verurteilt wurde er für 159 Sexualdelikte an 48 Männern – darunter Vergewaltigung in 136 Fällen, versuchte Vergewaltigung in 8 Fällen, sexuelle Nötigung in 14 Fällen und Körperverletzung durch Penetration in einem Fall. Nach Aussage der Polizei konnten weitere 70 Opfer, die Sinaga während der Tat gefilmt hatte, noch nicht eindeutig identifiziert werden. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt – die Polizei spricht von bis zu 195 Opfern.

Damit gilt Reynhard Sinaga, der in der Berichterstattung den Unehrentitel ‚Evil Sex Predator‘ führt, als der schlimmster Sexualstraftäter in der Geschichte der britischen Justiz.

Hintergrund K.-o.-Tropfen

× Erweitern Foto: Constantin, DIF Der wohl berühmteste Ketaminnutzer der deutschen Fernsehgeschichte: Till Schweiger als Axel in der Verfilmung von Ralf Königs „Der bewegte Mann“.

Auch in Deutschland ist GHB/GBL als Party- und Sexdroge nicht nur in schwulen Kreisen äußerst populär. Dass die Substanz als „Rape-Date-Drug“ (Vergewaltigungsdroge) eingesetzt wird, ist dagegen ein relativ neues Phänomen, aber zunehmendes Problem. In einer Antwort auf eine diesbezügliche kleine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus an die FDP-Fraktion listete die Senatsverwaltung für Inneres und Sport Anfang des Jahres 2019 die Fälle auf: Im Jahr 2018 gab es demnach 230 Straftaten in Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen. Der Löwenanteil der verwendeten Substanzen fällt dabei nicht mehr auf das früher verwendete Rohypnol, sondern auf GHB und Liquid Ecstasy (131 Fälle) sowie auf das ebenfalls im Sex- und Partyumfeld genutzte Narkosemittel Ketamin (80 Fälle). Die Dunkelziffer dürfte auch hier enorm sein.