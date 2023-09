Nepal feiert Pride

× Erweitern Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP

An der Parade am Donnerstag in der Hauptstadt Kathmandu nahmen Hunderte von Mitgliedern der nepalesischen LGBTQ-Gemeinschaft teil, die zeitgleich mit dem hinduistischen Fest Gai Jatra stattfand. Traditionell wird bei Gai Jatra den kürzlich Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Doch als Nepal noch unter königlicher Herrschaft stand, war es auch eine Gelegenheit für die Menschen, die Regierung zu kritisieren, wobei viele in farbenfrohen Kostümen Politiker persiflierten, während eine Blaskapelle lebhafte Melodien schmetterte.

Nepal verfügt bereits über einige der fortschrittlichsten Gesetze Südasiens zu Homosexualität und Transgender-Rechten. 2007 wurden wichtige Reformen verabschiedet, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Ausrichtung verbieten. Im Jahr 2013 wurde eine dritte Geschlechterkategorie für Staatsbürgerschaftsdokumente eingeführt, und zwei Jahre später begann Nepal mit der Ausstellung von Pässen mit der Kategorie "Andere".

Viele Mitglieder der Gemeinschaft werden jedoch nach wie vor diskriminiert, insbesondere in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Bildung. Mehr als 900.000 der rund 30 Millionen Einwohner Nepals gehören nach Angaben der Gesellschaft einer sexuellen Minderheit an. Das nepalesische Recht hat sich jedoch lange Zeit nicht zu gleichgeschlechtlichen oder Transgender-Ehen geäußert, obwohl ein Expertenausschuss 2015 empfohlen hatte, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren. Dies geschah nach einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs, die Rechte sexueller Minderheiten zu verankern. Anfang dieses Jahres wies der Oberste Gerichtshof die Regierung außerdem an, eine nicht heterosexuelle Ehe zwischen einem Nepali und einem Ausländer anzuerkennen und ein Ehegattenvisum auszustellen.