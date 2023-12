Nepals erstes queeres Ehepaar

Zum ersten Mal ist eine Gemeinde in Nepal einer einstweiligen Verfügung des Obersten Gerichtshofs des Landes gefolgt und hat gleichgeschlechtliche Ehen registriert. Am 1. Dezember erhielten Maya Gurung und Surendra Pandey als erste queeres Paar des Landes ihre Hochzeitsurkunde.

× Erweitern Foto: Prakash Mathema / AFP Stolz präsentieren Surendra Pandey (re.) und Maya Gurung (li.) ihre Heiratsurkunde.

„Wir sind sehr glücklich und stolz. Endlich ist es so weit“, sagte Gurung gegenüber AFP. Das Paar hatte 2017 eine hinduistische Trauung vollzogen und lebt mit Hund und Katze zusammen. „Das ist nicht nur ein Sieg für uns, sondern für alle Paare wie uns“, sagte sie.

Im Juni erließ der Oberste Gerichtshof eine einstweilige Verfügung, die es allen gleichgeschlechtlichen und Transgender-Paaren erlaubte, ihre Ehen registrieren zu lassen, und wies die Regierung an, ein separates vorläufiges Register einzurichten, bis die Gesetze formuliert sind (männer* berichtete). Gurung (41) und Pandey (27) waren die ersten, die einen Antrag beim Bezirksgericht von Kathmandu rechtlich registrieren zu lassen stellten, das sich jedoch weigerte, ihre Ehe zu registrieren. Auch ihr Einspruch wurde abgewiesen, woraufhin sich die beiden an die örtlichen Behörden wandten, „die viel aufgeschlossener waren“, so ihr Anwalt Rounik Raj Aryal.

Yubraj Adhikari, Vorsitzender der ländlichen Gemeinde Dordi im Distrikt Lamjung, erklärte, er habe nach den „Anweisungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs“ gehandelt. Da das Paar „alle anderen erforderlichen Dokumente eingereicht“ habe, stand einer Registrierung nichts im Wege, sagte Adhikari.

× Erweitern Foto: Prakash Mathema / AFP Surendra Pandey und Maya Gurung in ihrer Wohnung in Kathmandu.

Ein langer Kampf um gleiche Rechte geht zu Ende

„Es ist ein Sieg nach einem jahrzehntelangen Kampf um die Gleichstellung der Ehe. Sie haben Geschichte geschrieben. Das ist ein wichtiger Tag, den wir feiern können“, sagte der LGBTIQ*-Rechtsaktivist Sunil Babu Pant.

Nepal verfügt bereits über einige der fortschrittlichsten Gesetze Südasiens zu Homosexualität und Transgender-Rechten. 2007 wurden Reformen verabschiedet, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Ausrichtung verbieten. Darüber hinaus wies der Oberste Gerichtshof die Regierung an, einen Ausschuss zu bilden, der ein Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ausarbeiten sollte. Im Jahr 2015 empfahl dieser Ausschuss der Regierung, „die gleichgeschlechtliche Ehe auf der Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes rechtlich anzuerkennen“. Die danach folgenden Regierungen versäumten es jedoch, ein Gesetz zu verabschieden, was zu weiteren Gerichtsurteilen führte.

Im März wies der Oberste Gerichtshof die Regierung an, die Ehe eines gleichgeschlechtlichen Paares anzuerkennen, das in Deutschland geheiratet hatte.

Die LGBTIQ*-Community des Landes – schätzungsweise mehr als 900.000 Menschen – wird jedoch nach wie vor diskriminiert, insbesondere in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Bildung. *AFP/sah