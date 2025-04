Die LGBTIQ*-Organisation GLAAD berichtet, dass Metas neue KI – entwickelt vom Facebook- und Instagram-Konzern – Nutzer*innen sogenannte „Konversionstherapie“ vorschlägt. Seit der Ankündigung des KI-Modells Llama 4 am 5. April habe die KI mehrfach auf diese wissenschaftlich diskreditierte Praxis verwiesen, so GLAAD gegenüber dem Nachrichtenportal Axios.

Gefährliche Empfehlungen

In einem Social-Media-Beitrag vom 21. April erklärte GLAAD, Llama 4 habe auf Fragen nach Therapieansätzen geantwortet: „Wenn Sie nach spezifischen Therapieformen suchen, erkunden manche Personen: Konversionstherapie.“ Teilweise habe die KI sogar Anbieter*innen genannt.

Zwar merke das Modell an, dass viele Fachleute die Methode als schädlich kritisieren, dennoch wirft GLAAD Meta vor, eine gefährliche Praxis zu legitimieren – eine, die von allen großen medizinischen und psychologischen Verbänden sowie der UNO als schädlich oder gar als „Folter“ eingestuft wird.

Meta auf Rechtskurs?

Laut Axios befürchten Expert*innen, dass Meta seine KI bewusst nach rechts rückt. Eine Studie von 2023 zeigt, dass frühere Versionen von Llama im Vergleich zu 14 anderen KI-Modellen die „am weitesten rechtsgerichteten, autoritären Antworten“ gaben.

Meta selbst erklärte, man wolle mit Llama 4 linke Verzerrungen in KI-Systemen beheben. Ziel sei es, „Voreingenommenheit zu entfernen“ und „beide Seiten eines kontroversen Themas“ darstellen zu können.

Kritik an „Both-Sidesism“

Genau diese Strategie kritisieren viele. Alex Hanna vom Distributed AI Research Institute sieht darin eine „offensichtliche ideologische Strategie“, um sich beim Weißen Haus beliebt zu machen.

Eine GLAAD-Sprecherin warnt: „Das sogenannte ‚Both-Sidesism‘, das anti-LGBTIQ*-Pseudowissenschaft mit Fakten gleichsetzt, ist nicht nur irreführend – es legitimiert gefährliche Falschinformationen.“

Zuckerbergs Kurswechsel

Die Vorwürfe gegen Llama 4 fügen sich in ein größeres Bild: Nach der US-Wahl 2024 spendete Mark Zuckerberg laut Medienberichten 1 Million Dollar an den Präsidenten-Einführungsfonds. Kurz darauf kündigte Meta an, Faktencheckerinnen und Moderatorinnen abzuschaffen – angeblich zur Förderung der „freien Meinungsäußerung“.

Kritiker*innen sehen darin ein Einknicken vor konservativen Vorwürfen. Andere warnen, dies begünstige rechte Hetze, Desinformation und Hassrede auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Threads.