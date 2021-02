35 Jahre straffrei schwul: So queer feiert Neuseeland

1986 entkriminalisierte Neuseeland mit dem „Homosexual Law Reform Act“ sexuelle Beziehungen zwischen Männern ab 16 Jahren. Zum 35-jährigen Jubiläum in diesem Jahr hat die New Zealand Post eine Pride-Sonderbriefmarke herausgegeben.

Mit dem am 11. Juli 1986 vom Generalgouverneur unterzeichneten und am 8. August desselben Jahres in Kraft getretenen Gesetz zur Reform des Homosexuellenrechts änderten sich die Bedingungen für Homosexuelle in Neuseeland schlagartig, denn sexuelle Beziehungen zwischen Männern ab 16 Jahren wurden von da an in Neuseeland nicht mehr strafrechtlich verfolgt.

Zum 35-jährigen Jubiläum in diesem Jahr hat die New Zealand Post eine Pride-Sonderbriefmarke herausgegeben. Die Marke mit dem Wert von 1,40 Neuseeland-Dollar (ca. 83 Cent) ist auf der Webseite der New Zealand Post erhältlich.

Progress Pride Flag als Motiv

Entwickelt wurde die Pride-Sondermarke in Zusammenarbeit mit Wellington Pride und weiteren Rainbow-Community-Gruppen. Als Motiv wurde die von Daniel Quasar im Jahr 2017 entworfene Progress Pride Flag gewählt, weil sie nicht nur Schwule, Lesben und Bisexuelle, sondern auch People of Color, Transgender, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen repräsentiert.

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Daniel Quasar (@danielquasar) „Diese Variation der originalen Regenbogenflagge enthält auf der linken Seite einen Keil in Farben der Trans-Pride-Flagge und in braun und schwarz, den Farben der marginalisierten Communities. Dieser Keil, der in die Richtung, in die die Flagge schwingt, gerichtet ist, symbolisiert, dass noch viele Fortschritte vor uns liegen. Durch die Farben soll ein besonderes Augenmerk auf trans Menschen und Schwarze und andere Personen of Color gelegt werden. Außerdem soll der schwarze Streifen auch diejenigen repräsentieren, die mit AIDS und dem dazugehörigen Stigma leben oder daran gestorben sind.“ (Quelle: queer-lexikon.net)

Lynette Townsend, Programm-Managerin für Briefmarken und Sammlerstücke in Neuseeland, fand es richtig cool, an der Sonderausgabe mitzuarbeiten, sagte sie im Gespräch mit The Informant. Die New Zealand Post sei sehr stolz darauf, in diesem Jahr die Pride-Events und alle LGBTQs in Neuseeland zu unterstützen, möchte aber

„[a]ls Ausdruck unserer Unterstützung über die für 2021 geplanten Veranstaltungen hinaus auch eine Spende an RainbowYOUTH leisten.“

Vivian Lyngdoh, Vorstandsvorsitzender der Wellington Pride, bedankte sich bei der neuseeländischen Post für die Zusammenarbeit. Es sei eine wunderschöne Pride-Briefmarke entstanden, die allen sehr viel bedeute. Jetzt gehe es darum,