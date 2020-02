New York: Große Ehrung für Marsha P. Johnson

Der East River State Park in Brooklyn soll nach Marsha P. Johnson umbenannt werden, einer Trans*-Aktivistin of color, die sich für LGBTIQ*-Bürgerrechte einsetzte und im Stonewall-Aufstand von 1969 eine herausragende Rolle spielte.

Der Plan zur Umbenennung wurde am Samstag von Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, während einer Rede bei einer Gala von Human Rights Campaign bekannt gegeben. Cuomo, der Johnson eine „Ikone der Gemeinde“ nannte, erklärte, mit der Umbenennung „wehre“ sich der Staat New York gegen den Hass gegenüber marginalisierten Gemeinschaften.

Der East River State Park erstreckt sich auf einer Fläche von etwa drei Hektar entlang des East Rivers. Es ist der erste Park in New York, der nach einer queeren Person benannt wird. Foto: By The original uploader was MMZach at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons., CC BY-SA 3.0, Link

Für Marsha P. Johnson ist es die zweite Ehrung, die New York ihr zuteil werden lässt. Im Mai 2019 hatte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio angekündigt, zu Ehren der Stonewall-Pionierinnen Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson ein Denkmal nahe des Stonewall Inn im Greenwich Village zu errichten (wir berichteten).

Wer war Martha P. Johnson?

Die 1945 in New Jersey geborene Marsha P. Johnson war ab den 1960er Jahren eine beliebte Figur der New Yorker Schwulen- und Kunstszene. Sie gehörte zu den „Street Queens“, die im Juni 1969 wesentlich zum Ausbruch der Stonewall-Unruhen im New Yorker Stadtviertel Greenwich Village beigetragen haben. Außerdem war sie Gründungsmitglied der Gay Liberation Front, Aktivistin von Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power) und zusammen mit Sylvia Rivera Mitbegründerin von S.T.A.R. (Street Transvestite Action Revolutionaries).

Am 6. Juli 1992 wurde Johnson tot im Hudson River aufgefunden. Sie starb mit nur 46 Jahren unter bislang ungeklärten Umständen.