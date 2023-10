Nicht-binäre New Yorker können bald „X“ als ihr Geschlecht angeben

× Erweitern Foto: V. Carvalho / AFP US-PRIDE-NEW YORK „Pride March“ in New York City

Anfang dieser Woche gab die New York Civil Liberties Union (NYCLU) bekannt, dass die Geschlechtsmarkierung „X“ ab Januar auf allen öffentlich zugänglichen Dokumenten des New York State Department of Health verfügbar gemacht werden soll.

Die Vereinbarung ist Teil eines Vergleichs in einer Klage aus dem Jahr 2021. Darin wurde argumentiert, dass die OTDA nicht-binäre Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert hat, indem sie sich weigerte, ihre Antrags- und Aufzeichnungssysteme zu aktualisieren, um die Geschlechtsmarkierung „X“ neben „männlich“ und „weiblich“ aufzunehmen.

Wie die NYCLU feststellt, wurde mit dem New Yorker Gesetz zur Anerkennung des Geschlechts aus dem Jahr 2021 das „X“ als Geschlechtsoption auf New Yorker Geburtsurkunden, Führerscheinen und Nicht-Führerscheinen eingeführt. Ein Gesetz des Bundesstaates New York verlangt auch, dass Behörden, die Informationen über das Geschlecht und die Geschlechtszugehörigkeit erheben, „X“ als Geschlechtsoption angeben

Die World Professional Association for Transgender Health (WPATH) zählt die korrekte Angabe des Geschlechts in Ausweisdokumenten zu ihren Empfehlungen für soziale Unterstützung zur Linderung von Geschlechtsdysphorie. Eine 2015 in BMC Public Health veröffentlichte Studie berichtet über einen signifikanten Rückgang von Selbstmordversuchen bei trans- und nicht-binären Menschen, die in der Lage waren, Dokumente zu erhalten, die ihr Geschlecht korrekt wiedergeben.