Nicht-binärer Teenager von Mitschülerinnen totgeprügelt

Ein tragisches Ereignis erschüttert die Gemeinschaft von Oklahoma: Der 16-jährige Nex Benedict verstarb möglicherweise infolge einer körperlichen Auseinandersetzung mit Mitschülerinnen. Der Vorfall ereignete sich am 7. Februar in Owasso, einem Vorort von Tulsa. Am folgenden Tag wurde Nex tot aufgefunden. Dieser Fall erregte Aufmerksamkeit, als eine Spendenkampagne für seine Beerdigung ins Leben gerufen wurde und die nationale Presse darüber berichtete.

Berichten zufolge kam es in der Schule zu einem Zwischenfall, bei dem Nex und eine andere nicht-binäre Person von drei Mitschülerinnen in einer Toilette angegriffen wurden. Obwohl die Schulleitung informiert wurde, wurden weder die Polizei noch ein Krankenwagen gerufen. Erst als Nex' Mutter ihn ins Krankenhaus brachte, wurde die Polizei eingeschaltet.

Die Mutter von Nex berichtete, dass ihr Kind Verletzungen im Gesicht und am Kopf erlitten hatte. Sie kritisierte die Schule dafür, dass sie keine sofortige Hilfeleistung geleistet hatte und dass Nex für zwei Wochen suspendiert wurde. Nex klagte am Abend über Kopfschmerzen und brach am nächsten Tag im Wohnzimmer der Familie zusammen. Im Krankenhaus wurde sein Tod festgestellt.

Die genaue Todesursache ist noch unklar, und es wird noch ermittelt, ob der Vorfall und Nex' Tod zusammenhängen. Die Polizei von Owasso führt derzeit eine Untersuchung durch und wartet auf weitere Ergebnisse.

Es wurde nicht bekannt gegeben, was zu dem Übergriff auf Nex geführt hat, aber seine Mutter berichtete, dass er seit seinem Coming-out im vergangenen Jahr gemobbt wurde. Der Tod von Nex Benedict wurde von Organisationen wie der ACLU als eine unvermeidliche Folge der feindlichen Rhetorik und der diskriminierenden Gesetze gegenüber trans* Jugendlichen bezeichnet. Freedom Oklahoma nannte den Vorfall möglicherweise ein Hassverbrechen.