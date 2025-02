North Dakota will Ehe für alle aufheben

Das Repräsentantenhaus von North Dakota hat am 24. Februar eine Resolution verabschiedet, in der es den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten auffordert, die Entscheidung im Fall Obergefell v. Hodges aus dem Jahr 2015 aufzuheben, mit der die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auf Bundesebene legalisiert wurde.

Nachdem das Repräsentantenhaus in Idaho bereits Ende Januar eine ähnliche Resolution verabschiedet hatte (männer* berichtete), stimmte auch das Repräsentantenhaus von North Dakota für die Aufhebung der Ehe für alle.

Am 24. Februar wurde die House Concurrent Resolution 3013 mit 52 zu 40 Stimmen angenommen. Die Resolution möchte die Ehe ausschließlich als eine Verbindung zwischen Mann und Frau neu definieren und bezeichnet die Entscheidung Obergefell v. Hodges als „fehlerhaft“ und „ungerecht“.

In der Resolution heißt es: „Die 69. Legislativversammlung lehnt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten im Fall Obergefell vs. Hodges ab und fordert den Obersten Gerichtshof auf, die Entscheidung aufzuheben und die natürliche Definition der Ehe als Verbindung zwischen einem Mann, einem biologischen Mann, und einer Frau, einer biologischen Frau, unberücksichtigt zu lassen.“

Der republikanische Abgeordnete Bill Tveit, der Hauptunterstützer der Resolution, sagte bis zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe sei die Ehe immer als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert worden. Es sei höchste Zeit, so Tveit, „dass die Bürger von North Dakota ihrem Unmut über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Ausdruck verleihen und eine Wiederherstellung der Definition der Ehe als bloße rechtliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau fordern“.

Der demokratische Abgeordnete Austin Foss war laut InForum der einzige Abgeordnete, der sich gegen die Resolution aussprach. Er könne nicht glauben, so Foss, dass er nun sein Recht auf Ehe verteidigen müsse. Er verwies auf die rechtlichen Vorteile, die wegfallen würden, wenn der Oberste Gerichtshof der USA die Entscheidung von 2015 aufheben würde. Dazu zählen etwa Steuererleichterungen, Eigentumsrechte, elterliche Rechte, Militärleistungen und Rechte am Lebensende.

„Ich gehe nicht in Ihre Kirche oder zu Ihnen nach Hause und zwinge Sie, Ihre Beziehung umzubenennen, nur weil ich damit nicht einverstanden bin“, sagte Foss.

„Das ist nicht nett, wie es North Dakota so macht, das ist nicht einmal christlich“, fügte er hinzu. „Vor ein paar Tagen wurde in diesem Gremium, in diesem Saal, gesagt, ein christlicher Staat wäre offen und tolerant. Das hier fühlt sich nicht sehr offen und tolerant an.“