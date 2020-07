Norwegen heißt queere Asylsuchende bevorzugt willkommen

Neben schutzbedürftigen Frauen und Kindern sollen in Norwegen von nun an auch Transferflüchtlinge mit LGBTIQ*-Status beim dauerhaften Bleiberecht vorrangig behandelt werden.

Die norwegische Regierung kündigte am 5. Juli in einer Pressemitteilung an, die Richtlinien, nach denen Quotenflüchtlinge ausgewählt werden, zu ändern. In der Vergangenheit hatten schutzbedürftige Frauen und Kinder Vorrang vor anderen Asylsuchenden, künftig sollen auch lesbische, schwule, bisexuelle, transgender oder intersexuelle Personen – sowohl als Gruppe als auch als Einzelperson – vorrangig behandelt werden.

„Leider ist es in vielen Ländern nicht so, dass Sie frei lieben können, wen Sie wollen“, sagte der Staatssekretär für Integrationsfragen im Bildungsministerium, Grunde Kreken Almeland in der Pressemitteilung. Norwegen könne bessere Bedingungen für ein freies und gutes Leben als viele andere Länder bieten, weshalb er sich darüber freue, zukünftig auch LGBTIQ* ein „Recht auf Schutz“ einzuräumen.

× Norge har bedre forutsetninger for å gi skeive frie og gode liv enn mange andre land. Derfor er jeg glad for denne nye prioriteringen 🏳️‍🌈 https://t.co/GJ62giA0np — Grunde Almeland (@GrundeA) July 5, 2020 „Norwegen hat bessere Bedingungen für ein freies und gutes Leben als viele andere Länder. Deshalb freue ich mich über diese neue Priorität.“

Queere Menschen werden in 78 Ländern der Welt kriminalisiert, in fünf Ländern droht bei Homosexualität noch immer die Todesstrafe. Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung kann ein Asylgrund sein, so auch im Königreich Norwegen, das sich selbst als eines der glücklichsten und schönsten Länder der Erde bezeichnet – und vermutlich auch deshalb eines der schärfsten Asylgesetze Europas hat.

Gelten soll die neue Regelung daher freilich auch nur für sogenannte Transferflüchtlinge, also für asylberechtigte Verfolgte, die aus einem Asylland zur dauerhaften Neuansiedlung in ein anderes überstellt werden. Norwegen ist kein Mitglied der Europäischen Union, gehört aber zum Schengen-Raum und unterliegt der Dublin-III-Verordnung. Für das Jahr 2020 wurde die Quote für Neuansiedlungsflüchtlinge bei 3.000 Menschen angesetzt – mit dreijähriger Flexibilität. Werden innerhalb eines Jahres weniger Personen aufgenommen, so können im folgenden Jahr mehr Mehr Asylsuchende aufgenommen werden.

Probleme von LGBTI-Asylbewerber*innen

Laut Jahresbericht von ILGA-Europe belegt Norwegen bei der Einhaltung der Menschenrechte von LGBTIQ*-Personen den fünften Platz von 49 europäischen Ländern. Ein Image-Film des offiziellen Fremdenverkehrsamts in Norwegen zeigt die Queerfreundlichkeit des Landes.

×

Dennoch beinhalten die Asylgesetze und -richtlinien in Norwegen für LGBTIQ*-Asylbewerber*innen zum Teil spezifische Probleme. Die ausführliche Bewertung zur Situation in Norwegen findet ihr HIER. Hanne Bjurstrøm, Ombudsfrau für die Gleichstellung der Geschlechter (LDO), kritisierte zum Beispiel die norwegischen Kriterien bei der Familienzusammenführung. Partner müssen verheiratet, seit mindestens zwei Jahren zusammenleben oder gemeinsame Kinder haben. Solche Anforderungen sind für die meisten LGBTIQ*-Flüchtlinge entweder nicht zu erfüllen oder zu gefährlich. Erwähnt wurde auch der Fall Nahia Riviera. Die Trans*-Asylbewerberin wurde in einem Durchgangslager sexuell missbraucht, der Täter kam mit einer Geldstrafe von 10.000 Norwegischen Kronen (939 EUR) davon. Riviera wurde später das Asyl verweigert.

Das Institut für Sozialforschung (ISF) veröffentlichte einen Bericht, wonach 23 Prozent der norwegischen LGBTIQ*-Bevölkerung innerhalb des letzten Jahres Ziel von Hassreden wurden. Minderheiten, insbesondere LGBTIQ*-Moslems, waren einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Opfer von Hatespeech zu werden. Ethnische Minderheiten berichteten wiederum davon, sich von LGBTIQ*-Gruppen ausgeschlossen zu fühlen.

Der Rechtsanwalt Halvor Frihagen, stellvertretender Vorsitzende des Verbandes The association of gender and sexuality diversity (Freie Vereinigung für Geschlecht und sexuelle Vielfalt, FRI), sieht auch Schwierigkeiten in der realen Überprüfung des LGBTIQ*-Status.

„Wenn Sie noch nie jemandem sagen konnten, dass Sie schwul sind, müssen Sie verstehen, dass es nicht einfach ist, wenn die erste Person, der Sie es erzählen, ein norwegischer Polizist ist.“

Ein Problem, das es in fast allen Ländern des Schengen-Raumes in unterschiedlicher Intensität gibt. Immer wieder werden Abschiebungen und teilweise hanebüchene Behördenbescheide und sogar Justizurteile öffentlich, die dem Asylrecht verfolgter LGBTIQ* widersprechen. Zuletzt erst im Juni auch in Deutschland der Fall einer lesbischen Frau, die vor acht Jahren aus Uganda geflohen war und nun abgeschoben werden soll.