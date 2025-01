Nur Mann oder Frau: Trumps Rückkehr zur binären Geschlechterwelt

US-Präsident Donald Trump hat am Montag zahlreiche Programme der Bundesregierung zur Förderung von Diversität beendet. Vor seinen versammelten Unterstützer*innen in Washington hob der Republikaner 78 von seinem Vorgänger Joe Biden erlassene Dekrete, Verfügungen und Anordnungen auf, von denen mehrere darauf abzielten, Vielfalt und Gleichheit in der Regierung, am Arbeitsplatz und im Gesundheitswesen sowie die Rechte von LGBTIQ*-Personen zu fördern.