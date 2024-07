Oberster Gerichtshof setzt Ehe für alle in Aruba und Curaçao durch

Der weltweite Vorstoß zur Anerkennung der Rechte von LGBTIQ*-Paaren wurde diesen Monat in verschiedenen Regionen weitergeführt, als der Oberste Gerichtshof der Niederlande die Legalisierung der Ehe für alle in den karibischen Gebieten Aruba und Curaçao anordnete.

Das Urteil des niederländischen Obersten Gerichtshofs vom 12. Juli bestätigte eine frühere Entscheidung des gemeinsamen Gerichtshofs von Aruba, Curaçao, Sint Maarten sowie von Bonaire, Sint Eustatius und Saba. Dieses Gericht hatte am 6. Dezember 2022 entschieden, dass Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts in den genannten Ländern zulässig sein müssen. Die Regierungen von Aruba und Curaçao legten gegen diese Entscheidung Kassationsbeschwerde ein, die nun vom Obersten Gerichtshof zurückgewiesen wurde, wie die Curaçao Chronicle berichtete.

Vor dem jüngsten Urteil waren die Regierungen von Aruba und Curaçao bereits verpflichtet, in den Niederlanden geschlossene Ehen anzuerkennen. Dies war Teil einer nationalen niederländischen Politik, die vorschrieb, dass gleichgeschlechtliche Ehen im gesamten Königreich der Niederlande anerkannt werden müssen. Nun können LGBTIQ*-Ehen jedoch auf Aruba und Curaçao geschlossen werden. LGBTIQ*-Paare können seit 2012 in Bonaire heiraten, das als besondere Gemeinde der Niederlande gilt.

Die Klage wurde von der Fundacion Orguyo Aruba und der Human Rights Caribbean Foundation in Curaçao eingereicht. Das Gericht in Willemstad hatte zuvor entschieden, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe gegen die Nichtdiskriminierungsklausel und die Staatscharta verstößt. Der Oberste Gerichtshof hat dieses Urteil nun bestätigt, was im Gerichtssaal in Den Haag mit Beifall quittiert wurde.

„Heute stehen wir an einem historischen Punkt für LGBTIQ*-Rechte, nicht nur für Aruba und Curaçao, sondern für Gerechtigkeit und Gleichheit überall“, sagte die Fundacion Orguyo Aruba in einer schriftlichen Erklärung. „Unsere Reise zur Gleichheit begann 2019, angetrieben von der Überzeugung, dass Liebe und Engagement keine Grenzen oder Vorurteile haben sollten.“

Die Gruppe übte Kritik an den Gesetzgebern, die es nicht geschafft hatten, die Gleichstellung der Ehe auf gesetzlichem Wege voranzutreiben, brachte aber auch ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass „das Recht auf Gleichberechtigung sich durchgesetzt hat und dass die Gerichte anerkannt haben, dass Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verfassungswidrig ist.“

„Diese historische Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist ein Beweis für die Fortschritte, die wir erzielen können, wenn wir angesichts der Widrigkeiten zusammenhalten“, fügte die Gruppe hinzu.