Der Papst beleidigt Homosexuelle wiederholt

× Erweitern Foto: AFP Papst Franziskus

Papst Franziskus hat erneut eine Kontroverse ausgelöst, indem er bei einem kürzlichen Treffen mit Priestern in Rom einen vulgären Begriff für schwule Männer verwendete. Laut Berichten italienischer Medien benutzte der 87-jährige Pontifex das Wort „frociaggine“, das im römischen Dialekt von Italien als „Schwuchtelhaftigkeit“ übersetzt werden kann.

Während seines Besuchs an der Päpstlichen Universität der Salesianer am Dienstag sagte Franziskus: „Im Vatikan herrscht eine Atmosphäre der 'frociaggine'“, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete. In dem privaten Treffen mit etwa 200 Priestern fügte er hinzu: „Schwule sind gute Jungs... sie suchen den Herrn. Aber es wäre besser, sie zu einem guten geistlichen Vater oder zu einem Psychologen zu führen“, anstatt sie in Seminare aufzunehmen, so die Zeitung Corriere della Sera.

Der Vatikan reagierte zunächst nicht auf die Anfrage der AFP zu den gemeldeten Äußerungen. Später am Dienstag bestätigte der Vatikan jedoch, dass Franziskus das Thema der Zulassung von Personen mit homosexuellen Neigungen zu Seminaren erneut angesprochen habe und die Notwendigkeit betonte, sie innerhalb der Kirche willkommen zu heißen und zu begleiten. Der angebliche Gebrauch des Begriffs „frociaggine“ wurde nicht erwähnt.

Ende Mai hatte der Papst sichbereits für die Verwendung des Begriffs während eines geschlossenen Treffens mit italienischen Bischöfen entschuldigt, nachdem Berichte über das Ereignis an die Öffentlichkeit gelangt waren. „Der Papst beabsichtigte niemals, jemanden zu beleidigen oder sich in homophoben Begriffen auszudrücken und entschuldigt sich bei denen, die sich durch die Verwendung eines Begriffs, der von anderen berichtet wurde, beleidigt fühlten“, erklärte der Vatikan am 28. Mai.