Christlich-nationalistischer Pastor warnt vor Flughafenscannern

Ein christlich-nationalistischer Pastor aus Tennessee gab bekannt, dass er sich weigert, die Scanner an Flughäfen zu passieren, weil er befürchtet, sie könnten ihn schwul machen. Lieber lasse er sich von männlichen Sicherheitsbeamten am Flughafen durchsuchen.

× Erweitern Quelle: https://youtu.be/nLCOfT6UXEs?si=p2_H6q3hpPECwoUc Andrew Isker (re.) mit Tucker Carlson (li.).

Pastor Andrew Isker, Prediger der Fourth Street Evangelical Church und Autor von „The Boniface Option: A Strategy For Christian Counteroffensive in a Post-Christian Nation“ , sagte in einer aktuellen Folge des Podcasts „Contra Mundum“ , dass er es vorziehe, von TSA-Agenten abgetastet zu werden, als durch den „Schwulenstrahl“ (gay beam) in den Scannern schwul zu werden.

Im Gespräch mit Co-Moderator C. Jay Engel erzählte Isker, er musste sich „am Flughafen belästigen lassen, um nach Florida zu fliegen, nur um in ein Flugzeug zu steigen, nur weil ich nicht durch die Gay-Beam-Maschine gehen wollte. Ich habe C. Jay das auch nicht machen lassen. Ich habe ihm gesagt: ‚Du wirst auch abgetastet, Kumpel. Ich will nicht, dass du schwul wirst.‘“

„Es scheint auf den ersten Blick schlimmer zu sein, wenn einen der Typ überall anfasst, aber man weiß nicht, was diese Maschinen mit einem machen“. Isker und Engel fragen sich auch, was mit den Bildern, die die Scanner von ihnen machen, passiert, „oder wohin die Bilder gehen oder was sie im Hinterzimmer machen“. „Ja, die können einfach ein Nacktfoto von mir machen?“, fragt Isker abschließend. „So, nein.“

Investigativjournalist Phil Williams veröffentlichte den Ausschnitt in den sozialen Medien.

Jackson County TN Christian nationalist Pastor Andrew Isker (@BonifaceOption) is apparently afraid that TSA scanners will make him become attracted to men - so he chooses a personal pat-down instead. pic.twitter.com/PpzPbOrlkY — Phil Williams (@PhilNvestigates) 8. April 2025

Zu allem Übel fragt Engels auch noch, ob es „da hinten ein virtuelles Adrenochrom-System“ gibt und bezieht sich auf eine rechtspopulistische Verschwörungstheorie, wonach linke Prominente und Politiker Kinder foltern, um eine chemische Verbindung herzustellen, die ihr Leben verlängern soll. Isker antwortet: „Ja, vielleicht.“

Isker ist für seine homophoben Verschwörungstheorien bereits bekannt. In einem Interview, das Anfang April vom Tucker-Carlson-Network veröffentlicht wurde, hatte der rechtsextreme Pastor PinkNews zufolge gesagt, er sei nach Tennessee „geflohen“, weil sein Heimatstaat Minnesota den Christen den Krieg erklärt hatte. Außerdem behauptete er, LGBTIQ*s seien von Natur aus sündig und geldgierig. „Wenn Sie geldgierig sind, werden Sie auch fleischlich gelüstet sein“, so Isker. Aber es geht noch kruder: Auch von „Babyopfern“ und „Sodomiten“ soll Isker im Zusammenhang mit Homosexualität bereits gesprochen haben.