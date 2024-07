Pete Buttigieg: Schwul, bibeltreu und Ersatz für Joe Biden?

× Erweitern Foto: AFP / Canva Pete Buttigieg

Noch stehen die Mitglieder der US-Demokraten trotz der schwachen Leistung von Präsident Joe Biden im ersten TV-Duell vor der Präsidentschaftswahl im November hinter dem 81-Jährigen als Kandidaten. Auch wenn ein Rückzug Bidens derzeit unwahrscheinlich scheint, werden doch immer wieder die Namen möglicher Ersatzkandidatinnen und -kandidaten genannt. Einer dieser Namen ist Pete Buttigieg – der US-Verkehrsminister und gläubiger Christ.

Als erster offen schwuler Kandidat trat Buttigieg 2020 für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten an und hat sich schnell einen Namen gemacht. Obwohl er letztendlich nicht die Nominierung erhielt, gewann er bedeutende Unterstützung und etablierte sich als ernstzunehmender Politiker. Vor seiner Rolle im Kabinett Biden diente er als Bürgermeister von South Bend, Indiana, wo er durch seine Politik des „smart growth“ und seine wirtschaftlichen Reformen auf sich aufmerksam machte.

Buttigieg ist nicht nur durch seine sexuelle Orientierung bekannt, sondern auch durch seine unverblümte Art, über seinen Glauben zu sprechen. Er bezeichnet sich selbst als tief religiös und sieht keinen Widerspruch zwischen seiner Homosexualität und seinem Christentum. Diese Position hat ihm sowohl Unterstützung als auch Kritik eingebracht: Konservative Kritiker werfen ihm vor, die religiösen Texte zu verbiegen, um seine Lebensweise zu rechtfertigen, während viele Progressive ihn als Symbol für eine moderne und inklusive Interpretation des Christentums sehen.