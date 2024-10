Drogen-Nacht eskaliert: Priester nach tödlichem Sex mit Partner verhaftet!

× Erweitern Foto: Pixabay - clarkdonald413 Drogen Überdosis

Der 60-jähriger anglikanischer Priester, Pater Bernard, wurde verhaftet, nachdem sein 69-jähriger britischer Partner, der ehemalige Priester Andrew Wagstaff, nach einer Nacht, in der beide Drogen konsumiert und Geschlechtsverkehr gehabt hatten, verstorben war. Dieser Fall wirft nicht nur Fragen über Drogenmissbrauch auf, sondern beleuchtet auch die Herausforderungen, denen Geistliche manchmal gegenüberstehen.

Hintergrund des Vorfalls: Drogenkonsum mit tragischen Folgen

Am 27. September 2024 fühlte sich Wagstaff in den frühen Morgenstunden unwohl, nachdem er zusammen mit Pater Bernard Ecstasy und Poppers konsumiert hatte. Diese Substanzen werden oft in der Partyszene verwendet, um Euphorie zu erzeugen und sexuelle Erfahrungen zu intensivieren. Pater Bernard alarmierte die Notdienste, als Wagstaff das Bewusstsein verlor, jedoch konnten die Rettungskräfte ihn nicht wiederbeleben.

Die Polizei fand Drogenrückstände am Körper des Verstorbenen, was zur Verhaftung von Pater Bernard führte. Ihm wird Drogenhandel mit Todesfolge vorgeworfen – eine schwere Anschuldigung.

Ecstasy, auch bekannt als MDMA, kann unter bestimmten Umständen lebensbedrohliche Nebenwirkungen haben, darunter Herzrhythmusstörungen, Dehydration und im schlimmsten Fall Organschäden. Die Kombination mit anderen Drogen, wie in diesem Fall Poppers, erhöht das Risiko, da Poppers den Blutdruck gefährlich senken können.

Rechtliche Konsequenzen und laufende Ermittlungen

Obwohl Pater Bernard die Rettungsdienste alarmierte und kooperativ war, entschied der zuständige Ermittlungsrichter, ihn unter Anklage zu stellen. Eine Autopsie konnte bisher keine eindeutige Todesursache feststellen, sodass weitere forensische Untersuchungen erforderlich sind. Während die Untersuchungen andauern, steht Pater Bernard unter dem Vorwurf, durch seinen Drogenkonsum eine Mitschuld am Tod seines Partners zu tragen.

Kirchliche Reaktion: Diskussionen über die Zukunft des Priesters

Der Vorfall sorgt besonders innerhalb der Kirche für Diskussionen. Pater Bernard war als engagierter Priester bekannt, der bei den Gemeindemitgliedern beliebt war. Der Fall wirft jedoch Fragen über seine Integrität auf und verdeutlicht die Realität des geistlichen Lebens, in dem persönliche Bedürfnisse oft mit spirituellen Pflichten in Konflikt geraten können. Ein Bischof muss nun entscheiden, ob Pater Bernard weiterhin sein Priesteramt ausüben darf.