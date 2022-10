Glosse: Fliehende Russen, seid gewarnt!

Während weiterhin Tausende von Russen aus dem Land fliehen, um nicht zum Kampf in der Ukraine eingezogen zu werden, sorgt ein russisches Propagandavideo, in dem vor der westlichen Welt gewarnt wird, für Aufsehen.

Das Video, das in mehrere Szenen aufgeteilt ist, zeigt einen Mann, der mit Frau und Kind in einem Flugzeug sitzt. Die Reise führt in die USA. Offensichtlich will die Familie Russland verlassen, um dauerhaft in Amerika zu leben. Doch dann muss die Familie am eigenen Leib erfahren, was Demokratie (aus Sicht von russischen Machthabern) bedeutet und ihnen vergeht die Lust am westlichen Leben.

In einer Szene stellt das Paar alarmiert fest, dass eine Frau, die vor ihnen sitzt, mit einer anderen Frau verheiratet ist. In einer anderen nimmt eine Flugbegleiterin dem Ehemann (gespielt vom kasachischen Theater- und Filmschauspieler Sergej Poghosjan) das Essen weg, weil ein vegetarischer Passagier dagegen ist, dass er Fleisch isst. In der letzten Szene steht der Mann vor der Toilette im Flugzeug. Als ein anderer Passagier, eine Person of Color, versucht, an ihm vorbei zu gelangen, kommt es zu einem Wortgefecht und die Flugbegleiterin greift ein. Sie und weitere Passagiere erklären dem fassungslosen Mann, der schwarze Passagier habe das Vorrecht. „Sein Volk wird seit Jahrhunderten von den Weißen unterdrückt“, sagt ein Passagier. „Wir sind allen Afroamerikanern etwas schuldig.“

Das Video kursierte zunächst auf kremlfreundlichen Telegrammkanälen, ehe es am 5. Oktober erstmals vom Twitter-Nutzer Kermlin Russia gepostet wurde. Das Originalvideo hat bislang mehr als 570.600 Views und ist mittlerweile auch als untertitelte Version verfügbar.

Viel ‚Vergnügen‘! 🙄