Türkei: Der Imamoglu-Moment – wenn aus Hoffnung Widerstand wird

Seit Tagen protestieren zehntausende Menschen in der Türkei gegen die Verhaftung des populären oppositionellen Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem Imamoglu. Imamoglu, der Hauptkonkurrent des türkischen Präsidenten, wurde am 19. März festgenommen, wenige Tage bevor er offiziell zum Kandidaten der wichtigsten Oppositionspartei CHP für die Präsidentschaftswahl 2028 ernannt werden sollte.

Seit der Festnahme Imamoglus gingen tausende Menschen trotz eines Demonstrationsverbots in Istanbul auf die Straße und protestierten. Für sie steht fest, dass Imamoglu nur deshalb verhaftet wurde, weil Präsident Erdoğan ihn als Konkurrenten fürchtet.

Die Protestwelle hat sich rasch über das ganze Land ausgebreitet und zu den schlimmsten Straßenunruhen in der Türkei seit den Gezi-Park-Protesten im Jahr 2013 geführt. Wiederholt kam es zu Zusammenstößen zwischen der Bereitschaftspolizei und den Demonstrierenden. Nach jüngsten Informationen ging die Polizei mit Pfefferspray, Tränengas und Gummigeschossen brutal gegen die Menschen vor. Hunderte wurden festgenommen. Aber auch in anderen großen Metropolen der Türkei wie Izmir und Ankara gab es gewaltsame Szenen – die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Menschen auseinanderzutreiben.

× Erweitern Foto: Yasin AKGUL / AFP Die Polizei geht mit Pfefferspray, Tränengas und Gummigeschossen brutal gegen die Demonstrierenden vor, etwa in Istanbul.

„Diejenigen, die über uns herrschen, verletzen unsere Rechte“, sagte Ara Yildirim gegenüber AFP. Der 20-jährige Medizinstudent, der bisher nur das Leben unter Erdogan kannte, hofft, dass die jungen Türk*innen ‚keinen Zentimeter nachgeben‘, während sich das Land auf einen weiteren Tag der Massenproteste vorbereitet. „Wir werden auch in 20, 30 oder 40 Jahren noch in der Türkei leben, also müssen wir sie auf den richtigen Weg bringen“, so Yildirim.

„Wenn die Menschen stark bleiben, wird vielleicht etwas Positives dabei herauskommen.“

Untersuchungshaft für Imamoglu

Inzwischen hat ein Richter die Inhaftierung Ekrem Imamoglus wegen „Korruption“ angeordnet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war Imamoglu mit etwa hundert weiteren Beschuldigten zu einem Instanbuler Gericht gebracht worden. Er wurde in der Nacht zwei Mal verhört, teilte ein Anwalt von Imamoglu der Nachrichtenagentur AFP mit. Außer Korruption werden dem Oppositionspolitiker auch „Terror“-Vergehen zur Last gelegt. Über diese Anschuldigungen soll das Gericht in den kommenden Stunden befinden.

Bereits am Samstagvormittag war Imamoglu fünf Stunden lang wegen des Vorwurfs der „Unterstützung einer terroristischen Organisation“ polizeilich verhört worden. Der Vorwurf bezieht sich auf mutmaßliche Verbindungen des CHP-Politikers zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Bei der mehrstündigen Polizeibefragung sagte der Oppositionspolitiker nach Angaben des Rathauses, die „unmoralischen und unbegründeten Vorwürfe“ zielten darauf ab, sein „Ansehen“ und seine „Glaubwürdigkeit“ zu untergraben. Das Vorgehen gegen ihn habe nicht nur das internationale Ansehen der Türkei beschädigt, sondern auch das Gerechtigkeitsgefühl der türkischen Öffentlichkeit und das Vertrauen in die Wirtschaft, sagte der 53-Jährige demnach weiter.

× Erweitern Foto: Adem ALTAN / AFP TURKEY-POLITICS-OPPOSITION-PARTY Menschen warten am 23. März 2025 in einem Wahllokal in Ankara Schlange, um während der Präsidentschaftsvorwahlen ihre Stimme abzugeben. Ekrem Imamoglu, der einzige Kandidat der CHP, ist dabei! Die CHP hat die Abstimmung für alle geöffnet, nicht nur für Parteimitglieder, in der Hoffnung auf eine massive Unterstützungsbekundung für den bedrängten Bürgermeister.

„Es wird eine Diktatur“

Am Samstagabend strömten große Menschenmengen auf den Platz vor dem Rathaus in Istanbul, darunter viele Student*innen, und die Proteste weiteten sich auf 55 der 81 Provinzen der Türkei aus. Zu den Demonstrationen hatte die größte Oppositionspartei CHP aufgerufen, die am Sonntag Imamoglu offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2028 benennen wollte.

Auch die 19-jährige Inci Ercan, deren langes schwarzes Haar mit blauen Strähnchen gesprenkelt ist, sprach gegenüber AFP von der Unfreiheit in der Türkei. „Politische (Oppositionelle) landen oft im Gefängnis. Seit ich klein bin, gibt es Demonstrationen, aber die Regierung unternimmt nichts. Die Leute protestieren, es gibt ein hartes Durchgreifen und das war's dann“, sagte sie.

In den letzten Tagen war die Straße erfüllt vom Geräusch der Menschen, die auf Töpfe und Pfannen schlugen, um ihre Unterstützung für Imamoglu zu bekunden, ein Geräusch, das zunehmend in der ganzen Stadt zu hören ist.

„Wir wollen mehr Rechte, wir wollen in Freiheit und Wohlstand leben“, sagte die 26-jährige Sevval, die in einem Laden arbeitet und befürchtet, dass sich ihr Land in eine Diktatur verwandelt. Sie protestierte am Donnerstag vor dem Rathaus und wollte am Samstag erneut dorthin gehen. Ihren Nachnamen wollte sie nicht nennen, aus „Angst, ins Visier genommen zu werden“. Trotzdem glaubt Sevval, dass die Proteste zunehmen werden.

„Wir sind heute aufmerksamer, und die sozialen Medien spielen dabei eine größere Rolle.“

„Gerechtigkeit und Demokratie, nicht dieses Durcheinander“

An anderer Stelle sagte der 25-jährige Koray, er plane, die Türkei zu verlassen, aber vorher wolle er „helfen, die Dinge zu verbessern“. „Als schwuler Mann liegt mir das Thema Freiheiten am Herzen, aber der Hauptgrund, warum junge Menschen protestieren, ist die Wirtschaft“, sagte er gegenüber AFP und erklärte, er habe Schwierigkeiten, Arbeit zu finden.

Die Türkei befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise, die Inflation liegt seit drei Jahren bei über 35 Prozent.

Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein kleiner Platz, der den Namen von Ali Ismail Korkmaz trägt, einem 19-jährigen Studenten, der während der Gezi-Park-Proteste 2013 zu Tode geprügelt wurde. Der 27-jährige Ozkan, der mit einem grünen Kapuzenpulli und einem Glas Tee in der Hand auf einem Motorroller sitzt, glaubt, dass die aktuelle Protestwelle größer sein könnte als die von 2013, die schließlich im Sande verlief.

„Junge Menschen wollen Gerechtigkeit und Demokratie. Sie wollen nicht mehr in diesem Chaos leben.“

*AFP/sah