Pussy Riot erhält Woody-Guthrie-Preis

×

Nadya Tolokonnikova (hier in New York bei der Verleihung der Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator Awards im MoMA am 2. November 2022) war 2012 zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, nachdem Pussy Riot in der Moskauer Christ-Erlöser-Kirche ein „Punk-Gebet“ gesungen hatte.