Царь Путин гомофоб 🇷🇺 Von Volkes Gnaden

Bei einer Wahlbeteiligung von 64,9 Prozent stimmte die russische Bevölkerung mit einer Mehrheit von 78 Prozent für die von Vladimir Putin befürwortete größte Neuordnung der Verfassung in der Geschichte des Landes.

Putin hatte schon im März ährend der öffentlichen Bekanntmachung des wegen COVID-19 verschobenen Referendums erklärt, dass es unter seiner Präsidentschaft keine Öffnung der Ehe geben wird (wir berichteten). Und er behielt natürlich recht: In Artikel 72 der reformierten Verfassung wird der „Schutz der Institution der Ehe“ als die „Vereinigung von Mann und Frau“ zu einer Staatsaufgabe der Russischen Föderation. Das kommt einem faktischen Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe gleich.

Gottes Gesetze vor internationalem Recht?

Zu den weiteren verabschiedeten Änderungen gehört auch, dass der „Glaube an Gott“ in der Verfassung verankert wird, und dass sich Russland als Mitglied im Europarat in Zukunft keinen internationalen Urteilen mehr beugen muss. Das bedeutet, dass die neue Verfassungsversion quasi alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu Fall bringen kann. Zudem darf sich die eh schon ideologisch einflussreiche russisch-orthodoxe Kirche ebenfalls über noch mehr Gewicht ihrer Worte freuen. Unvorstellbar für queere Menschen in Russland, die sich in der Vergangenheit an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht gewandt hatten, aber nun Realität.

Zweifel an der Abstimmung

Die unabhängige Organisation Golos, die sich für Wählerrechte einsetzt, berichtete bis Dienstagmittag von knapp 700 Wahlrechtverstößen in Russland, insbesondere gegen die Wahlfreiheit. Kritisiert wurde auch die Dauer der Abstimmung, die eine Kontrolle der Wahllokale unmöglich gemacht habe. Außerdem waren bereits vor Ende der Abstimmung Zahlen aus einzelnen Regionen veröffentlicht worden.

Auf welch perfide Art und Weise Organisationen wie Golos diskreditiert werden, verdeutlicht folgender Tweet:

× Westbezahlte NGOs wie #Golos stehen jedes Mal in den Startlöchern, um russische Abstimmungen für die Westrhetorik als unfair zu brandmarken. Auch dass russische Bürger auf der #Krim und im #Donbass abgestimmt haben, wollen #EU-Clowns nicht anerkennen. 😂https://t.co/25QsNEfR0a — 🇷🇺Russian Perspective🇷🇺 (@RusPerspective) July 3, 2020

Verhaftungen queerer Demonstranten*innen

Am vergangenen Wochenende verhaftete die russische Polizei mehr als 30 Personen, die an einzelnen Protesten gegen die Inhaftierung der LGBTI-Aktivistin Julia Tsvetkova teilnahmen. Tsvetkova wird beschuldigt, pornografische Fotos veröffentlicht zu haben.