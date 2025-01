Recep Tayyip Erdoğan ruft „Jahr der Familie“ aus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Jahr 2025 zum Jahr der Familie erklärt und dabei wieder einmal die LGBTIQ*-Community ins Visier genommen.

Der Präsident, der seit 2014 im Amt ist, kündigte letzte Woche ein Jahr der Familie in der Türkei an. Die Kampagne zielt darauf ab, die Ehe zu fördern und die Geburtenrate in der Türkei zu erhöhen, die von durchschnittlich 2,1 im Jahr 2014 auf 1,51 im Jahr 2023 gesunken ist.

Das Bevölkerungswachstum habe „alarmierende Ausmaße“ erreicht, sagte Erdoğan in einer Rede in der Hauptstadt Ankara und fügte hinzu: „Während unsere Kinder- und Jugendbevölkerung schrumpft, hat die ältere Bevölkerung zum ersten Mal in unserer Geschichte die 10-Prozent-Marke überschritten und unser Durchschnittsalter nähert sich 34 Jahren.“

Sündenbock Konsumkultur und LGBTIQ*

Der Präsident nahm die Konsumkultur ins Visier, die die Menschen „ängstlich, zögerlich und desillusioniert macht, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, weil die Kosten so hoch sind“. Im Rahmen des Programms werden deshalb finanzielle Anreize geboten, u. a. können frisch verheiratete Paare zinslose Darlehen in Höhe von 150.000 Lira, etwa 4.100 Euro, erhalten, und die Eltern bekommen je nach Anzahl der Kinder, die sie bekommen, zusätzliches Geld.

Als wäre queer zu sein in der Türkei nicht schon schwierig genug, richtete Erdoğan seinen Zorn erneut gegen die LGBTIQ*-Community. „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, unsere Kinder und Jugendlichen vor schädlichen Trends und perversen Ideologien zu schützen“, sagte er. „Neoliberale kulturelle Trends überschreiten Grenzen und dringen in alle Ecken der Welt vor. Sie führen auch dazu, dass LGBT- und andere Bewegungen an Boden gewinnen.“

In der Vergangenheit hat Erdoğan gesagt, dass er niemals „pro-LGBT“ sein würde, weil „die Familie heilig ist“, und fügte hinzu: „In diesem Land sind die Grundlagen der Familie stabil. LGBT wird es in diesem Land nicht geben. Stehen Sie aufrecht, wie ein Mann. So sind unsere Familien“.

Queer in der Türkei

Auf der Regenbogenkarte 2024 von ILGA-Europe erreicht das Land nur fünf von 100 möglichen Punkten. Homosexualität ist zwar legal, aber das Land erkennt weder die Ehe für alle noch zivile Partnerschaften oder Partnerschaftsleistungen an, und gleichgeschlechtliche Adoptionen sind nicht erlaubt. Es gibt nur wenige rechtliche Schutzmaßnahmen gegen Diskriminierung, und LGBTIQ*-Personen können nicht offen im Militär dienen.

Expand männer* Logo

Alle männer* Berichte zum Thema findet ihr hier ➡️ Türkei

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eingeschränkt und Pride-Festivals wurden verboten – was die Menschen jedoch nicht davon abgehalten hat, aus Protest zu marschieren. Während des Pride-Monats 2023 wurden bei Demonstrationen in Izmir und der Altstadt von Istanbul Hunderte von Menschen verhaftet. Die Demonstranten schwenkten Fahnen und hielten Plakate mit der Aufschrift „Lauf Tayyip, lauf. Queers are coming“.