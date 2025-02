Sonderbotschafter für Drag-Verbot: Richard Grenell

Donald Trump holt sich prominente Unterstützung, um im größten Kulturzentrum der US-Hauptstadt Tabula rasa zu machen – unter anderem bei Dragshows. Richard Grenell, früherer Botschafter in Berlin und derzeitiger Sondergesandter des US-Präsidenten, übernimmt interimsweise die Führung des ehrwürdigen Kennedy Centers in Washington.

× Erweitern Foto: Jemal Countess / Getty Images / AFP US-2024-ADL-ìIN-CONCERT-AGAINST-HATEî-CELEBRATES-ITS-30TH-ANNIVE Ben Stiller spricht auf der Bühne des Kennedy Centers mit allen Preisträgern während des ADL „In Concert Against Hate“ 2024. Ob und wie diese Veranstaltung unter Grenell und einem Drehbuch von Trump wohl aussehen wird?

Trump verkündete auf seiner Plattform Truth Social, Grenell werde als „Interims-Exekutivdirektor“ fungieren und damit den Kurs des Hauses bestimmen. Das Kennedy Center ist eine namhafte Institution mit Nationalorchester und Nationaloper und präsentiert eine große Vielfalt an Theater, Tanz und Musik.

Genau diese Vielfalt steht nun auf der Abschussliste. Trump kritisierte, dass im vergangenen Jahr Drag-Performances für ein junges Publikum stattgefunden hätten – für ihn eine Form von „antiamerikanischer Propaganda“, mit der er aufräumen will.

„Keine Dragshows oder andere antiamerikanische Propaganda mehr“

So tönte der US-Präsident bei einem Presseauftritt. Das Kennedy Center sei jetzt „unter Kontrolle“ und zeige künftig nur noch Aufführungen, die Trumps Vorstellungen entsprächen.

Die Karrierewege eines schwulen Diplomaten

× Erweitern Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP US-DONALD-TRUMP-HOLDS-CAMPAIGN-RALLY-FOR-NEVADA-GOP-CANDIDATES Richard Grenell

Grenell, der unter Trump gerade erst diverse Krisenherde wie Venezuela und Nordkorea ins Visier nahm, soll das Kulturzentrum nun auf Linie bringen. In diesem Kontext wirkte seine queere Identität fast wie ein PR-Argument: Ein schwuler Mann im Dienst einer Regierung, die in vielen Punkten als rückschrittlich galt, kann für manche den Beweis zu liefern, dass selbst konservative Systeme Vielfalt integrieren können. Im Fall Grenells schon zu Botschafterzeiten das mutmaßliche Kalkül. In Deutschland hatte er sich durch betont unhöfliche Diplomatie einen Ruf erworben und unter anderem Angela Merkel scharf kritisiert. Aus der LGBTIQ*-Szene schlug ihm ebenfalls Gegenwind wegen umstrittener Äußerungen entgegen.

Jetzt also sein neuer Einsatzort: die Bühne – für Trump. Was er mit der geschichtsträchtigen Kulturstätte konkret vorhat, bleibt abzuwarten. Fest steht nur: Das Showprogramm wird sich künftig an der Agenda des Präsidenten orientieren – ganz ohne Drag. *Quelle