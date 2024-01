Russin wegen Regenbogen-Post angeklagt

× Erweitern Foto: Pixabay by pexels Moskau, Russland

Russland hat eine 33-jährige Frau aufgrund neuer Gesetze, die die Unterstützung der LGBTIQ*-Gemeinschaft kriminalisieren, wegen Extremismus angeklagt, wie eine Menschenrechtsgruppe am Dienstag mitteilte.

Der Oberste Gerichtshof hatte die „internationale LGBT-Bewegung“ im November mit der Begründung verboten, ihre Aktivisten sollten als Extremisten eingestuft werden, und damit das harte Vorgehen Moskaus gegen Minderheitengruppen zementiert. „Die 33-jährige einheimische Frau wird beschuldigt, ein Symbol einer extremistischen Organisation gezeigt zu haben“, so die Rechtsgruppe Perviy Otdel.

In den Gerichtsunterlagen wird die Frau als Inna Mosina bezeichnet, die in der südwestlichen Stadt Saratow lebt. Laut Perviy Otdel drohen ihr bis zu 15 Tage Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 2.000 Rubel (22 US-Dollar). Das Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet, nachdem ein Polizist ein Bild eines Regenbogens auf ihrer Instagram-Seite gefunden hatte. Mosina sagt, das Verfahren sei unbegründet und das Bild sei gepostet worden, bevor der Erlass des Obersten Gerichts in Kraft getreten sei, so die Menschenrechtsgruppe. Perviy Otdel argumentierte, das Verfahren gegen Mosina verstoße gegen die russische Verfassung, die Meinungsfreiheit garantiert. Die nächste Anhörung soll am 5. Februar stattfinden.

Russland hat sich zu einem zunehmend feindseligen Umfeld für Minderheitengruppen entwickelt, wobei Präsident Wladimir Putin sich für das einsetzt, was Moskau grob als „traditionelle Familienwerte“ definiert. Moskaus groß angelegte militärische Intervention in der Ukraine wird in Russland oft als Kampf gegen westliche liberale Werte dargestellt.