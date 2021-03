Der heilige Schein: Schwuler Ex-Priester packt aus

Ein ehemaliger Priester aus Russland, der nach Holland fliehen musste, nachdem bekannt wurde, dass er schwul ist, enthüllte die Doppelnatur der Russisch-Orthodoxe Kirche: Während die Kirchenoberhäupter aus machtbewusster Staatstreue Homophobie predigen, sei Homosexualität in der Kirche selbst gang und gäbe. Eine schwule Lobby halte das Zepter in der Hand und Geistliche würden mit ihren Vorgesetzten schlafen, um befördert zu werden.

15 Jahre lang war Alexander Usatov als russisch-orthodoxer Priester in der Diözese Rostow und Nowotscherkassk, einer südrussischen Industriestadt, ca. 1000 km südlich von Moskau, tätig, bis er vor etwa einem Jahr sein Amt niederlegen musste.

Usatov hatte den „Fehler“ gemacht, sich dem Leiter der Diözese Rostow und Nowotscherkassk, Metropolit Mercurius (Igor Ivanov), anzuvertrauen und sich zu outen. Wegen dieses Coming-outs wurde er von Kollegen und Vorgesetzten diskriminiert und schikaniert. Man beschuldigte ihn zum Beispiel, „[den politischen Oppositionsführer] Navalny zu unterstützen“ und „Propaganda für oppositionelle Ideen und LGBT+-Kampagnen unter jungen Leuten zu betreiben“, schrieb er in einem auf Snob veröffentlichten Artikel.

Das Ausmaß an Mobbing, dem er ausgesetzt war, gefolgt von der Angst um seine Sicherheit veranlassten Usatov schließlich dazu, sein Land zu verlassen. Mithilfe von europäischen LGBTIQ*-Aktivist*innen konnte er im vergangenen Jahr in die Niederlande fliehen, wo er mittlerweile den Flüchtlingsstatus erhalten hat.

Bereits im vergangen Jahr hatte Usatov einen Artikel auf Snob geschrieben, in dem darauf einging, wie desillusionierend es war, als der die Psychologie der Religion durchschaut und herausgefunden hatte, dass echte Kirchenarbeit eigentlich nicht stattfindet, weil die Kirche daran gar nicht interessiert ist. Alles drehe sich um Macht, Geld und Sex, schrieb Usatov damals, und er sei zu dem Schluss gekommen

„dass in der modernen Kirche vieles auf der Bildung eines Komplexes von Schuld und Minderwertigkeit bei Gemeindemitgliedern beruht. Wenn Sie dem Essen und sexuelle Verbote hinzufügen, erhalten Sie einen großartigen Mechanismus für den Umgang mit Menschen. Die ‚Seelsorge‘ der Kirche funktioniert nicht, sie hilft den Gläubigen nicht, mit internen Problemen umzugehen. Die Menschen werden aufgefordert, viele Verbote und Tabus einzuhalten, was im Prinzip unmöglich ist. Alles was bleibt ist, sich endlos selbst die Schuld zu geben und auf Vergebung zu warten.“