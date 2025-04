Am Donnerstag erklärte Russland die Elton John AIDS Foundation (EJAF) offiziell zur „unerwünschten“ Organisation und untersagte ihr damit die Tätigkeit im Land. Die EJAF, die 1992 von der britischen Musiklegende Elton John gegründet wurde, setzt sich weltweit für die Bekämpfung von HIV/AIDS und die Unterstützung der LGBTIQ*-Community ein. Die russische Regierung wirft der Organisation vor, „antirussische Propaganda“ zu verbreiten und die traditionellen Werte des Landes zu untergraben.

Hintergrund der Elton John AIDS Foundation

Die Elton John AIDS Foundation hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche HIV-Behandlungsprogramme in verschiedenen Ländern finanziert. Besonders in Russland, wo die LGBTIQ*-Gemeinschaft seit Jahren verfolgt wird, spielt die Organisation eine wichtige Rolle in der HIV-Prävention und -Behandlung. Elton John, der in Russland eine große Popularität genießt, trat dort mehr als zwei Dutzend Mal auf, darunter auch mehrfach in der Sowjetunion, was für westliche Künstler damals eine Seltenheit war. Trotz seiner Bekanntschaft und Beliebtheit im Land sieht sich die EJAF nun mit der russischen Entscheidung konfrontiert, ihre Aktivitäten zu verbieten.

Russische Vorwürfe gegen die EJAF

Der russische Generalstaatsanwalt beschuldigte die Elton John AIDS Foundation der „antirussischen Propaganda“ und warf ihr vor, „traditionelle Werte zu diskreditieren und soziale Spannungen zu verschärfen“. In der offiziellen Stellungnahme wurde die EJAF als „humanitäres Projekt getarnt“ bezeichnet, das angeblich enge Beziehungen zu internationalen Institutionen pflege, die eine Wirtschaftsblockade gegen Russland unterstützten. Diese Anschuldigungen stehen im Kontext der russischen Gesetzgebung, die alles, was von den traditionellen heterosexuellen Normen abweicht, als „nicht traditionell“ betrachtet. Bereits 2013 wurde in Russland ein Gesetz erlassen, das sogenannte „LGBT-Propaganda“ unter Erwachsenen unter Strafe stellt.

Die Einstufung der EJAF als „unerwünscht“ verbietet es der Organisation, in Russland tätig zu sein. Diese Maßnahme hat auch weitreichende rechtliche Konsequenzen für Personen und Organisationen, die mit der EJAF in Verbindung stehen. Wer mit der Stiftung zusammenarbeitet oder sie unterstützt, kann strafrechtlich verfolgt werden.

HIV und AIDS in Russland

Russland kämpft mit einer wachsenden HIV/AIDS-Epidemie, bei der mehr als eine Million Menschen mit dem Virus leben, viele davon in Haftanstalten. In ländlichen Gebieten ist der Zugang zu Behandlung und Prävention besonders schwierig, und es mangelt an öffentlicher Aufklärung sowie an Maßnahmen, um die mit HIV infizierten Menschen vor gesellschaftlicher Stigmatisierung zu schützen. Während die EJAF in vielen Ländern maßgeblich zur Bekämpfung der Epidemie beigetragen hat, fehlt es in Russland an politischem Willen, um die Gesundheitskrise effektiv zu adressieren.

Nicht alleine auf der „unerwünscht“-Liste