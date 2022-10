Russlands Krieg in den Köpfen: Hauptgegner Schwulenpropaganda

Das russische Parlament hat angesichts der verschärften Konfrontation Russlands mit dem Westen und des Einsatzes seiner Streitkräfte im Nachbarland Ukraine die Verschärfung eines strengen Anti-Homosexuellen-Gesetzes gefordert.

× Erweitern Foto: Alexander Nemenov / AFP Rechts im Bild: Wjatscheslaw Wolodin

Die Offensive in der Ukraine habe dem Gesetzesvorschlag „neue Bedeutung“ verliehen, sagte Alexander Chinstein, ein ranghoher Duma-Abgeordneter und Chef des Informationsausschusses, am Montag. Der Einsatz finde „nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern auch in den Köpfen und Seelen der Menschen“.

Das Parlament beriet über Änderungen des Gesetzes von 2013, demzufolge Minderjährige keiner „Schwulenpropaganda“ ausgesetzt werden dürfen. Der neue Gesetzentwurf, der seit Monaten vorberieitet wurde (männer* berichtete) sieht vor, die „Verleugnung von Familienwerten“ und die „Förderung nicht-traditioneller sexueller Orientierungen“ für alle Altersgruppen zu verbieten. Konstantin Malofejew, Milliardär und Medienmogul, sagte bei der Duma-Anhörung: „Der Krieg findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt“, sondern auch „auf den Smartphones unserer Kinder, in Cartoons und Filmen“. Nach Angaben des Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin werden die Änderungen voraussichtlich noch im Herbst verabschiedet. Das Gesetz werde die Russen „schützen“, sagte Wolodin. *AFP/bur/kas/lan

Meinung: Wer denkt bloß an die Kinder?

Seit dem jüngsten russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die LGBTIQ*-feindliche Propaganda in Russland noch einmal verschärft. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Seiten der russisch-orthodoxen Kirche, Politker*innen oder den staatlichen Fernsehsendern die abstrusesten Horrorgeschichten über vorgeblich dekadente Auswüchse queeren Lebens in den westlichen Demokratien verbreitet werden. Auf der einen Seite die rechtschaffenden, frommen und moralisch überlegenen Russen, auf der anderen die unter ihrer ungezügelten Freiheit ohne Halt immer weiter zusammenbrechenden Gesellschaften im Westen. In ihrer Gier nach mehr Sex und mehr Konsum, seien sie gewillt, sich Russland einzuverleiben. Klingt hanebüchen und ist es auch. Dennoch funktioniert es. In Russland ist dieser auf dem Rücken sexueller und geschlechtlicher Minderheiten konstruierte Kampf zweier Lager sogar einer der Stützpfeiler der Legitimationserzählung für die „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine geworden. Insofern der neue Duma-Vorstoß konsequent.

× Sex mit Schildkröten und andere verstörende Beispiele für Gefahr, die den traditionellen Familien in Russland drohe. Die arte Reihe Tracks klärt mit Hilfe eines freien russischen TV-Format auf. Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzrichtlinien von YouTube zu!

Wer das irgendwie nicht ganz glauben mag, kann gerne noch einmal Revue passieren lassen, wie das russische Gesetz von 2013 sogar mehreren Länder der EU, allen voran Polen und Orbans Ungarn, als Blaupause für ähnliche Hetze gegen LGBTIQ* diente. Und selbst hier in Deutschland spielen einige immer noch bewusst – der Urheber fühlte sich im verlinkten Fall selbstverständlich missverstanden – mit der inhaltlichen Verknüpfung von Homosexualität und sexuellem Kindesmissbrauch. Weil sie wissen, dass es verfängt. *Christian Knuth