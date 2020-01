Galerie: Britische Streitkräfte feiern mit Lichtschauspiel

In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar jährte sich die Aufhebung des Verbotes als Homosexueller Kriegsdienst zu leisten in Großbritannien das 20. Mal. Mehrer militärische Einrichtungen erstrahlten in Regenbogenfarben.

× 1 von 5 Erweitern Die schottische Armee Twitterte dazu: Am 20. Jahrestag des wegweisenden Urteils, nach dem die lesbische, schwule und bisexuelle Community in der britischen Armee dienen darf, wurde @edinburghcastle in den Farben der Regenbogenflagge beleuchtet. Eine historische militärische Festung, es ist immer noch eine militärische Garnisonszentrale #LGB20. × 2 von 5 Erweitern Die Militärische Akademie in Sandhorst × 3 von 5 Erweitern Das Verteidigungsministerium in London. × 4 von 5 Erweitern Das Verteidigungsministerium in London. × 5 von 5 Erweitern Die Akademie der Royal Air Force in Cranwell Prev Next

Ebenfalls erst in diesem Januar entschuldigte sich die zivile Führung des Militärs bei den diskriminierten Soldaten (wir berichteten).